Abigail se sometió a un aborto; hoy siente culpa y vergüenza

Esta es la historia de Abigail, publicada en The U.S. Sun

Abigail salió del auto una tarde invernal, se subió la capucha y agachó la cabeza. No porque tuviera mucho frío, sino para ocultar su rostro mientras entraba a la clínica abortiva.

“Estaba convencida de que otras personas me juzgarían por tener una terminación a pesar de estar felizmente casada y ser madre de dos niños menores de seis años. Pero simplemente no podíamos traer otro bebé al mundo”.

Abigail relató a una revista que aunque el aborto fue hace varios años, hay días en los que todavía se siente abrumada.

“La culpa y la vergüenza nunca me dejarán”.

Abigail y su esposo Jake han estado casados por 12 años y esta es su historia:

Cuando nos conocimos, sabía que quería un socio que apoyara mi carrera en recursos humanos y, lo que es más importante, anhelaba tener una familia tanto como yo.

Un año después de nuestra boda en 2009, comenzamos a intentar tener un bebé y estábamos encantados de concebir después de cuatro meses.

Luego me diagnosticaron náuseas matutinas extremas y fui hospitalizada varias veces con deshidratación severa.

Pero cuando finalmente pude sostener a mi bebé en mis brazos, toda la enfermedad valió la pena de inmediato por los sentimientos de amor.

Siempre habíamos pensado que dos hijos sería un buen número para nosotros, pero mi segundo embarazo fue incluso peor que el primero.

Luego, alrededor de los seis meses, me diagnosticaron depresión perinatal.

Pasé semanas llorando mientras trataba de sobrellevar la enfermedad junto a un exuberante niño de tres años, mientras que Jake, un ejecutivo de la industria automotriz, trabajaba regularmente fuera de casa.

Por supuesto, cuando nació nuestra niña, estábamos eufóricos.

Nuestra familia estaba completa, por lo que Jake se sometió a una vasectomía poco después y seguimos las instrucciones para usar anticonceptivos durante 12 semanas después del procedimiento.

De hecho, continuamos usándolos más allá de ese límite, excepto en una ocasión cuando tuvimos sexo sin protección seis meses después de la vasectomía.

Unas semanas después, en septiembre de 2018, me di cuenta de que no me había llegado el período.

Me hice una prueba en el baño de nuestra casa y lloré en los brazos de Jake cuando vi que era positivo.

Aparentemente, solo alrededor de dos mujeres de cada mil aún quedan embarazadas después de que su pareja se haya hecho una vasectomía y luché por creer que yo era una de ellas.

Cuando los niños estaban en la cama esa noche, Jake y yo hablamos sobre qué hacer, y con lágrimas en los ojos acordamos que simplemente no podíamos permitirnos otro hijo.

La diferencia de edad entre nuestro hijo menor y el recién nacido sería de poco más de dos años, lo que significaba que si seguíamos adelante con el embarazo, estarían en la guardería al mismo tiempo, lo que costaría mucho dinero.

En ese momento, estaba llegando al final de una licencia de maternidad extendida y estaba a punto de volver a trabajar a tiempo parcial.

La mensualidad que ya pagábamos para que nuestro hijo menor estuviera en la guardería era una exageración y una duplicación era insostenible.

También teníamos que ser realistas y reconocer el hecho de que las implicaciones financieras de un tercer hijo serían perjudiciales para la familia en su conjunto.

Tendríamos que sacrificar vacaciones, excursiones de un día y fiestas de cumpleaños.

Tal como estaban las cosas, ya habíamos tenido que renunciar a las vacaciones en el extranjero en favor de vacaciones en casa más baratas, y siempre buscábamos formas de reducir nuestras facturas de comestibles y los gastos generales de subsistencia.

La salud era una consideración adicional

Si volviera a sufrir la enfermedad y la depresión, y con la misma gravedad, o peor, mis hijos se quedarían con una momia que entraba y salía del hospital.

Abigail dice que también le preocupaba su salud, ya que sufrió complicaciones durante sus dos primeros embarazos

A pesar de nuestras emociones, admitimos que una terminación era la opción más amable para nuestros hijos, mi cuerpo y nuestra vida familiar. Aún así, estábamos desconsolados.

Dos días después, mi médico confirmó que tenía seis semanas de embarazo y me remitió al hospital local para un aborto.

Para entonces, comencé a sentir náuseas y estaba lidiando con el trauma de saber que no continuaría con el embarazo.

Se podría argumentar que son solo células del tamaño colectivo de un chícharo en esas primeras semanas, pero era imposible no sentir un vínculo emocional y físico con el pequeño ser que crecía dentro de mí.

Pensar en todas las mujeres que darían cualquier cosa por poder concebir solo agravó el tormento.

Sentarme en el hospital antes del aborto con el conocimiento de lo que estaba a punto de hacer fue absolutamente desgarrador.

Me administraron anestesia general y, cuando me desperté, miré a Jake y le dije: “Lo siento mucho”, antes de estallar en lágrimas.

No hubo juicio por parte del personal médico, solo amabilidad.

Mi esposo me levantó en brazos y lloré todo el camino a casa, donde luego traté de concentrarme en nuestros hijos para seguir adelante.

Las únicas personas en las que confiaba eran mis hermanos y mis padres, quienes me apoyaron mucho, pero eso no disminuyó mi angustia.

Y es por eso que estoy compartiendo nuestra historia.

Todavía hay tanto estigma asociado al aborto, lo que significa que las mujeres, y los hombres, no se sienten capaces de hablar abiertamente al respecto.

Hasta que se elimine este estigma, las mujeres seguirán luchando por perdonarse a sí mismas.

Mi propia culpa por decidir poner fin a esa pequeña vida nunca me abandonará.

Una investigación realizada por la organización benéfica Pregnant Then Screwed en la Gran Bretaña revela que casi una de cada cinco mujeres que abortó en los últimos cinco años dijo que el costo de la manutención fue un factor importante.

(Información original publicada en The U.S. Sun)

