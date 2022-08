Andrea Escalona reveló si su bebé será niño o niña

Ciudad de México.- Lifetime estrena este fin de semana la miniserie Isabel: La historia íntima de la escritora Isabel Allende, como un homenaje a la prolífica novelista chilena por sus 80 años.

La miniserie de Isabel Allende es una biografía imperdible que relata la vida de una de las mujeres contemporáneas más leídas de habla hispana.

La autora celebra además 40 años de la publicación de su primera novela, La casa de los espíritus.

Recientemente dijo sobre la novela que se convirtió en un referente y fue traducida y llevada al cine:

“Este libro tuvo para mí el efecto de un tifón: me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades.

En los cuarenta años transcurridos desde entonces he sufrido pérdidas, dolores y duelos, he cambiado de países y de maridos, también he acumulado mucho éxito, lo que suele trastornar a las personas, pero nada me ha hecho perder mi centro, porque la escritura es mi brújula. Todo lo que me duele acaba trasmutado en la alquimia de la literatura”.