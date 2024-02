Cómo ayuda la Terapia de Yoga Sensible al Trauma a niños con trastornos severos

Ciudad de México.- Cuando la doctora Ana Luz Cázares, especialista en terapia de Yoga sensible al Trauma, era terapeuta en una Casa Hogar en Michoacán, antes de tener su consulta en Ciudad de México, atendió a “Barbie”, una niña de 12 años que llegó víctima de abandono y negligencia, con un trauma muy severo por maltrato, decidió centrarse en la Yoga como terapia de sanación.

Barbie tenía un sistema nervioso alterado, no dormía, siempre alerta, con problemas de lenguaje, trastornos de alimentación, diagnosticado como bulimia; problemas de conducta y de socialización; estaba en segundo de primaria. Cuando era pequeña su mamá la abandonaba encerrada en casa por varios días seguidos, durante largos periodos de tiempo, sin alimentos, hasta que fue rescatada.

En la Casa Hogar, Barbie también fue abandonada, era “un caso perdido” de acuerdo con las cuidadoras; incluso era rechazada por los otros niños que se albergaban ahí, porque no tenía hábitos de higiene, o nociones de las reglas mínimas de convivencia.

Después de trabajar con ella, asumiendo retos y numerosos obstáculos, como las ideas preconcebidas, los prejuicios y terapias fallidas, Barbie pudo mejorar, alimentarse, cambiarse, peinarse, y comenzar a seguir reglas, al mismo tiempo que empezó a convivir, primero con la terapeuta y luego con el resto del personal y los otros niños.

¿Fue difícil? Sí, mucho, relató la Doctora Cázares, en la ponencia “Interviniendo el Trauma en Niñas, Niños y Adolescentes (NNA)”, que presentó la mañana de este miércoles en el ciclo de conferencias “El cuerpo lleva la cuenta”, organizado por el Instituto Newman, en la Universidad Anáhuac del Norte.

La Psicotraumatóloga Infantojuvenil, certificada en Yoga, trabajó con Barbie para aliviar el trauma desde el cuerpo, porque a pesar de que la niña ya estaba en un entorno seguro su cuerpo seguía aferrado a las reacciones por las carencias, principalmente de alimento.

Utilizó juegos y todas las herramientas de las terapias infantiles, pero cuando verdaderamente avanzó fue cuando puso solo tres actividades y reglas, una muy sencilla, llegar aseada, ya dentro del espacio de trabajo, utilizo la terapia de Yoga sensible al trauma.

En el camino, dijo con humor, casi la despiden, pero comenzó a lograr avances con “el caso perdido”.

¿Qué estamos haciendo justo en la niñez?

La Dra. Ana Luz Cázares, docente del Instituto Newman, urgió a sus colegas, presentes en la conferencia, a identificar el trauma.

“Nos hacen falta más terapeutas de niños y adolescentes especializados en traumas, el trauma se interviene desde el cuerpo. ¿Qué pasaría si empezamos a formar a más terapeutas infantiles que aprendan a detectar estas experiencias traumáticas e intervenir de manera adecuada, con un enfoque de trauma, tomar en cuenta dentro del diagnóstico las posibles señales de experiencias adversas, las posibles señales de trauma”. dra. cázares

La especialista en Terapia de Yoga sensible al Trauma, exhortó a sus colegas a usar el cuerpo como una herramienta.

“Ampliar herramientas para intervenir con NNA pueden ser además del juego, herramientas somáticas que permiten al cerebro integrar mejor la información. Hay muchas herramientas y aquí viene mi favorita, el cuerpo”. dra. cázares

Agregó que los consultorios están llenos de niños con diversos trastornos, como el Trastorno Negativista Desafiante, los chicos no son mal portados, no es que no quieran atender en clase, es que no pueden, algo pasó en su cerebro. Esa conducta realmente viene de un trauma, viene de experiencias adversas en la niñez”.

Invitó a enfocarse en el tratamiento del trauma:

“Quiero invitarles a comenzar a incorporar una mirada informada en trauma, a ponerse los ‘lentes’ de trauma en la evaluación, explorar de manera profunda lo que ha sucedido con es niño o adolescente, incluso desde que estaba en el vientre de su mamá, ser muy conscientes del desarrollo, y tener intervenciones más precisas, considerar que la intervención va a ser de una manera ascendente, desde el cuerpo”. dra. cázares

Finalmente la especialista dio una serie de actitudes o señales con las que se puede identificar en terapia, el trauma en los Niños, Niñas y Adolescentes.

