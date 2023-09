La película “MAX” ayudará a renovar la fe: Legionarios de Cristo

“La película me gustó mucho, lo que más me gustó es cómo van combinando la historia de Maximiliano Kolbe del pasado con y va alternando con una historia del presente que al final terminan conectándose; eso me parece un recurso muy interesante para seguir la trama. Hay el elementos nuevos que yo vi en la película, porque antes había leído la biografía de Maximiliano Kolbe, encontré elementos nuevos, por ejemplo que la persona con la que él se intercambia también está presente en la canonización, eso me impactó mucho.