La solución a la violencia está en la familia: Pilar Velasco

Ciudad de México.- Si te cuesta trabajo dialogar con tus hijos adolescentes, la psicoterapeuta Pilar Velasco ofrecerá respuestas, pero sobre todo alternativas de comunicación, para entenderte de manera amorosa y positiva con tus chicos, esto ocurrirá en el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) este próximo fin de semana.

La intención es ofrecer técnicas para los padres de adolescentes, en una clase muy práctica, con herramientas listas para aplicarlas, nos dijo la psicoterapeuta Pilar Velasco en entrevista con Siete24 .

La especialista abundó:

“La adolescencia siempre ha sido complicada, es una etapa de desarrollo que enfrenta crisis, pero hoy se presenta como un fenómeno social y eso hace cierta distancia con los papás, y la sociedad se ha quedado sin ofrecer un contexto adecuado de vinculación para los adolescentes; por eso al recuperar la labor de los papás y promover como deben vincularse con sus hijos, combatimos el abandono emocional que viven los adolescentes y que deriva en conductas de riesgo. No es que los papás no quieran, es que más bien no saben cómo abordarlos adecuadamente”.

PILAR VELASCO