‘Me hubiera gustado saber esto antes de abortar’

Farrah Christine da un desgarrador testimonio en sus memorias “Las cosas que deseaba saber… antes de abortar a mis hijos”, en el que confiesa que no sabía nada sobre el aborto y sus consecuencias cuando tomó esa decisión en su juventud, de la que ahora se arrepiente.

Farrah Christine, madre de un niño, con dos abortos previos, reflexiona que después de 20 años aun es incapaz de hacer frente a sus decisiones, que reconoce, tomó por ignorancia, nadie nunca le enseñó que la vida, por evidencia científica, inicia en la concepción y sus padres nunca le hablaron del aborto.

“Ojalá hubiera entendido que no era una masa de células en mi cuerpo, que era una vida… Ojalá me hubieran educado de otra manera y hubiera entendido lo que había en mi matriz”.

Tampoco sabía que abortar podía tener consecuencias emocionales, años después entendió su depresión.

“Sufro mucho de depresión debido al hecho de que destruí mi niños”.

Cuando Farrah quedó embarazada convivía con una multitud “liberal” que estaba a favor del aborto. Todas las personas que la rodeaban eran partidarios y ella no estuvo expuesta a ningún pro-vida. Ella dice que sus padres nunca le enseñaron que el aborto estaba mal.

Farrah admite que nunca se sintió “completamente cómoda” con sus decisiones de abortar, pero las personas más cercanas a ella le aseguraban continuamente que estaba haciendo lo correcto.

El trauma del aborto de Farrah se agravó cuando dio a luz a su primer hijo, un varón. Tan pronto como lo vio, comenzó a pensar en los dos niños que había abortado.

“De hecho, puedo recordar hace más de siete años sosteniendo a mi hijo primogénito en mis brazos y pensando en los preciosos niños a los que había renunciado años antes. Y el nacimiento de mi primer hijo estuvo contaminado con la certeza de lo que realmente había hecho.

Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Había estado cargando preciosos pequeños bebés dentro de mí”.

Cuando pensó en lo cuidadosa que había sido mientras estaba embarazada de su hijo y cuánto valor le había dado mientras estaba en su vientre, se dio cuenta de que sus otros dos hijos también habían sido valiosos.

“Desearía haber sabido que me perseguirían antes de tomar la decisión de eliminar la existencia de mis hijos. Ojalá hubiera entendido que tendría toda una vida de arrepentimiento y luto…

Tomé la decisión “fácil”. Luego, más tarde en la vida, di a luz a niños y me di cuenta de que el que había abortado habría sido igualmente atesorado y amado”.

Ahora esa elección “fácil” ha destruido mi vida de muchas maneras. Una vez más, desearía haber sabido que los habría amado”.

La autora escribió su libro para alentar a otras mujeres a no abortar a sus hijos, a no cometer el mismo error que ella.

Se puede encontrar alivio

Lamentablemente, en el momento de la publicación del libro “Las cosas que deseaba saber… antes de abortar a mis hijos”, Farrah aún no había encontrado la curación. Hay muchos lugares donde las mujeres que han abortado pueden encontrar ayuda. Estos centros se pueden encontrar buscando en línea .

Grupos como Silent No More recopilan testimonios de mujeres que han abortado y las ayudan a encontrar apoyo para sanar. Project Rachel es un grupo patrocinado por católicos que ayuda a mujeres que han abortado.

Estos son ministerios cristianos. Pero también hay opciones para personas no religiosas. Un sitio que es secular es Abortion Changes You . El grupo pro-vida Secular Pro-Life tiene una página que ofrece recursos para mujeres no cristianas o no religiosas que han abortado. También tienen información sobre cómo encontrar un terapeuta que pueda ayudar con la pérdida, el duelo y el arrepentimiento posteriores al aborto.

Farrah encontrará su camino hacia uno de estos recursos. La curación después del aborto es posible.

Fuente: Farrah Christine, Las cosas que desearía saber… Antes de abortar a mis hijos (2013) Edición Kindle. (Publicado en liveaction.org)

