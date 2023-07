Niño afirma que conoció a Jesús tras despertar de un coma

Ciudad de México.- Muchas personas que han estado en coma o han tenido experiencias cercanas a la muerte han asegurado haber visto cosas impresionantes o incluso, un contacto espiritual con lo que ellos creen es Dios, Jesús, ángeles o hasta santos que los ayudaron a sobrepasar por esa etapa.

Este fue el caso de un niño que se hizo viral en redes sociales, por un video de él, quien recién salido de un estado de coma, aseguró haber visto a Jesucristo.

Varios perfiles que lo han replicado han superado los 500 mil likes y ya cuenta con millones de visualizaciones.

Según lo que describen estos perfiles, el niño hizo las declaraciones después de haber estado en coma, en el fragmento de video menciona lo siguiente:

“Dios realmente me lo mostró, no es como usualmente se ve, voy a la iglesia de Santa María y no es como se ve allí”.