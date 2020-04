Muertos por COVID-19 se quedan sin servicios fúnebres en Tijuana

México.- Tijuana, Baja California es el municipio con más alto número de contagios por Covid-19 en el país.

Ahí las familias de los fallecidos por COVID-19 padecen la falta de servicios fúnebres para velar a sus muertos porque las funerarias se niegan a brindar sus servicios argumentando que no cuentan con el equipo necesario.

De acuerdo con la asociación ‘Mexicanos unidos contra la corrupción’, hace una semana, la Funeraria Hernández en Tijuana aceptó realizar el levantamiento de dos cuerpos de personas que murieron por coronavirus.

Sin embargo, las complicaciones que les trajo trasladar y velar los cuerpos con las medidas de seguridad implementadas por el gobierno federal los llevaron a no dar servicios para personas que murieron por Covid-19 o neumonía atípica.

Carlos Muñoz, encargado de servicios de la funeraria, dijo que es muy “engorroso” el proceso para sacar los cuerpos de los hospitales y se necesitan insumos especiales, por eso adoptaron esta medida.

Según la ‘Guía de manejo de cadáveres’ de personas fallecidas por Covid-19, publicada por la Secretaría de Salud y que fue enviada a las funerarias de todo el país, éstas tienen que contar con equipo de protección personal, capacitación y condiciones de bioseguridad.

Por ejemplo, la bolsa para traslado del cadáver debe introducirse en un féretro previa desinfección externa con solución con cloro, entre otras medidas que eviten riesgo para los empleados de las funerarias, la comunidad hospitalaria y familiares.

La guía especifica que el personal que maneje los cadáveres deberá utilizar un equipo similar al del personal médico: guantes no estériles, mascarillas quirúrgicas, tapabocas N95, bata impermeable con manga larga y lentes protectores.

El equipo está agotado y las funerarias compiten por él con el personal médico, que también tiene carencias.

Baja California es el segundo estado con más muertes por Covid-19, hasta el miércoles 15 de abril había 57 fallecidos y 515 casos positivos.

De acuerdo con ‘Mexicanos unidos contra la corrupción’, la mayoría de las funerarias no brindan servicios de velación y en su caso cremación de personas fallecidas a causa de Covid-19.

En la conferencia del 6 de abril el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell advirtió que ninguna funeraria podía negar el servicio a los familiares de los fallecidos por coronavirus.

Según López-Gatell para ese día todas las agencias funerarias del país conocían los procedimientos para el manejo de cuerpos, sin embargo, no es que no conozcan los protocolos, sino que no cuentan con los equipos necesarios.

Las solicitudes de traslado de cuerpos y servicios funerarios se les han incrementado en un 20 por ciento en el mes de abril, lo que está generando además, un alza en loa precios de este servicio.