Mujeres con Covid-19 no trasmiten virus a bebés

Ciudad de México,— La deportista mexicana Mariana Arceo, atleta de pentatlón moderno, que debido a una neumonía causada por el virus covid-19 que la mantuvo hospitalizada los últimos días, agradeció a la vida tras ser dada de alta y superar los momentos críticos que la mantuvieron internada con pronósticos reservados.



“Después de estar tantos días en el hospital con pronósticos nada favorables para mí y para mi salud, estar frente a ustedes y poder decir lo logre, no saben los sentimientos que me da, ser la primera mujer deportista contagiada de este virus, no fue nada fácil, jamás imaginé que me iba a poder pasar a mi, jamás, y me pasó, y mi vida por un momento no tenía muchas cosas a favor, y ahora poder decir soy la primera mujer mexicana en recuperarme de esto, es un orgullo, porque fue una peleas muy difícil, física y mentalmente, y la vida te pone por algo las cosas, si me puso esto, es porque podía con esto, y porque ahora puedo ser una persona, la cual inspire a personas que estén pasando por esto o pasarán por esto, y que sepan que no es fácil, pero no es imposible salir adelante”, añadió Arceo.



Arceo ya calificó a JO

La pentatleta mexicana agregó que pudo evitar la progresión de la enfermedad, pero no supo escuchar a tiempo, “Yo no supe escuchar mi cuerpo a tiempo, yo estaba entrando para mis primeros Juegos Olímpicos y mi cuerpo lo llevo al extremo, y entonces yo no lo supe detectar hasta que mi cuerpo estaba muy grave”, puntualizó la atleta nacional.

Se llegó el día que durante muchos días espere, mi vida esta fuera de peligro. Hoy seré la primera mexicana en recuperar la salud despues de ser contagiada del coronavirus. Los momentos más difíciles de mi vida los pude superar 🙏#graciasmexico #COVID2019 — mariana Arceo (@marianaArceo7) March 26, 2020

Ya calificada a la próxima justa olímpica, Arceo agradeció a las autoridades de la Comisión Nacional de deporte (CONADE) que supieron detectar a tiempo los síntomas y evitaron mayores complicaciones.

Comparte @MarianaArceo7, mensaje de optimismo a la comunidad deportiva de México.



La CONADE y su titular, @AnaGGuevara, se congratulan por su salud. pic.twitter.com/U3jwNTvpbo — CONADE (@CONADE) March 26, 2020

