No es requisito foto de la INE para recibir vacuna

Ciudad de México.- En conferencia de prensa por Covid, desde Palacio Nacional, Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, informó los avances y estrategias sobre el plan de vacunación nacional en lo que resaltó no ser necesario tomar fotografía o presentar copia de credencial de elector como requisito para recibir la dosis, ya que lo único necesario es la Clave de Registro Único de Población (CURP).

No es necesario (tomar fotografía a la credencial y a la persona), es un elemento que operativamente se empezó a utilizar por facilidad, pero no es indispensables que se le tome foto a la persona o que se le tome foto a la credencial para votar”, comentó.

El subsecretario enfatizó que las personas que vayan a recibir su vacuna no están obligadas a seguir este requisito, bajo el derecho que ofrece la ley de protección de datos personales y que no es motivo para que no se aplique la dosis correspondiente.

En ninguna circunstancia se debe restringir el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión, libre y soberana, de que no se le tome fotografía a su credencial o a su persona.

“Toda persona, de acuerdo a ley de protección de datos personales, en posesión de los sujetos obligados, tiene el derecho inalienable de decidir que no se le tome la fotografía” afirmó.

El Plan de #Vacunación contra #COVID19 tiene cinco etapas definidas. En la primera etapa se han aplicado 99 mil 666 esquemas completos a #PersonalDeSalud del sector público y privado que atiende pacientes con #Coronavirus. #VacunaUniversalYGratuita pic.twitter.com/ROf5b31X0f — SALUD México (@SSalud_mx) February 18, 2021

Esto tiene relación a las opiniones que la sociedad emitió al respecto, ya que se cree que la aplicación de dosis puede servir para posibles maniobras electorales, a lo que López Gatell aseguró que ya no se tomará la fotografía a la credencial y esta se puede presentar como apoyo, así como cualquier otro documento que revele el sitio de residencia para tener mayor control.

En este sentido, los datos con los que se queda el módulo de vacunación son la CURP, el nombre y domicilio de la persona, el teléfono y algunas condiciones de salud, como el historial de alergias. Asimismo, la vacuna que se le aplicó, ya sea Pfizer, AstraZeneca, etcétera, y el lote de la misma.

Celebro que @HLGatell informe que ya NO se tomará foto de las personas vacunadas ni de la credencial @INEMexico.



Era innecesario que el gobierno mismo generara dudas en esta delicada materia.



La vacunación debe estar lejos de cualquier uso electoral. Es un derecho universal. pic.twitter.com/uo6ueSaPyl — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) February 18, 2021

Estos datos son con el único fin de darle seguimiento a la protección de la persona:

Cuándo le toca su segunda dosis; si llegara a presentar una reacción; si llegara a detectarse si hay alguna condición que le hace susceptible, por ejemplo, el seguimiento de los lotes que están también bajo fármaco vigilancia, entonces se le puede notificar inmediatamente para proteger a la persona”, expresó López Gatell.

Además, agregó que el registro de los datos es importante para la salud publica ya que permiten evaluar la seguridad y la eficacia de las vacunas en el mediano y largo plazos.

En cuanto a las dosis aplicadas a personas mayores de 60 años, hasta el corte de las 16 horas, se registraron 104 mil 666 y destacó el inicio de la aplicación en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, la Secretaria de Salud, a través del director general de Epidemiologia, José Luis Alomía informó sobre el seguimiento diario de casos por Covid, en el que se registraron 177 mil 061 defunciones (1,075 más que ayer); 56 mil 545 casos activos; 2 millones 208 mil 668 casos acumulados; y una recuperación de 1 millón 571 mil 071 personas recuperadas

ARH