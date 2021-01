Acusan a Enrique Bonilla de intento de extorsión

Ciudad de México.- El técnico uruguayo, Enrique Fernández, aseguró que no ha podido dirigir en los últimos años debido a problemas que tuvo con Enrique Bonilla, expresidente de la Liga MX.

A través de redes sociales, Fernández indicó que las diferencias se presentaron cuando Bonilla le pidió dinero para volver a dirigir.

Al negarse, el técnico habría sido congelado y, por ello, no se le presentó la oportunidad nuevamente de dirigir en el máximo circuito.

“Quiero comentar que no estoy dirigiendo a ningún equipo porque hace más o menos 10 años, Veracruz se interesó en mis servicios”.

“Pero el señor Enrique Bonilla me pidió un dinero para que yo pudiera hacerlo, no se lo quise dar porque no me gusta esa clase de gente, a partir de allí no me permitía dirigir”, reveló Fernández.

“Llamando al club que me quería contratar le decía a su directiva que no lo hiciera, no sé cómo tenía tanta fuerza si un equipo tenía esa intención”.

“Me perjudicó en mi carrera y tengo gente que sabe que siempre que había un equipo que mostraba interés en mis servicios, él no lo permitía”.

“Yo no tenía porque darle dinero, además siempre me decía que él tenía que repartir con el señor Rocha Banda y otra persona, ya diré su nombre”, reveló.

Fernández digirió a Puebla y Tigres en la Liga MX, además de que estuvo al frente de Nacional y Peñarol de Uruguay.

En su cuenta de Facebook, Hugo Fernández, ex técnico de @ClubPueblaMX @TigresOficial Nacional y Peñarol, denuncia que Enrique Bonilla, directivo de @FMF

le pidió dinero para dejarlo dirigir al Veracruz.

En aquel entonces ganó una controversia a @Dorados pic.twitter.com/24wjr3bksH — ignacio suarez (@fantasmasuarez) January 12, 2021

Bonilla dejó recientemente la presidencia de la Liga MX para encargarse de las relaciones internacionales dentro de la misma Federación Mexicana de Futbol (FMF).

