Alexa Moreno, de sufrir ciberbullying a llegar a una final olímpica

Ciudad de México.- La vida de Alexa Moreno fue una pesadilla después de finalizar su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El haber concluido en en el duodécimo sitio y no calificar a la final, fue un golpe duro no solo en lo deportivo, también en lo mental.

Y el problema se acentuó cuando los usuarios en las redes sociales empezaron a criticarla por su complexión. El cibertataque duró varios días.

Después del mismo, Alexa reconoció que vivió uno de los peores momentos de su vida “me sentí triste, si me dolió, no soy robot que no siente”, dijo Moreno en entrevista con la BBC.

Recordó que en términos generales hizo una buena competencia, pero no le alcanzó para poder estar en la final olímpica.

Los highlights de hoy 🇲🇽🙌🏻🔥 https://t.co/uhKJJEN6CV — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) July 25, 2021

“En un punto llegué a creer que de veras no me veía tan bien, pero luego pensé en que los que hablan así de mí no me conocen”, agregó en la charla.

Hoy, cinco años después, está en la final de Salto de Caballo de los Juegos Olímpicos de Tokio; clasificó en el octavo sitio.

Podrá medir su capacidad ante una de las grandes de la gimnasia como la estadounidense Simone Biles, quien no pudo concluir su participación en la prueba por equipo por sufrir una lesión.

FINAL OLÍMPICA SALTO DE CABALLO: 1ro de Agosto 3:00 am CDMX/ 1:00 am Tijuana 🙌🏻🔥🇲🇽😎 VAMOS ALEXA #MexicoConAlexa #Mex pic.twitter.com/nCf3ZduuUu — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) July 25, 2021

De ser víctima de ciberbullying, hoy Alexa Moreno podría convertise en medallista olímpica.

