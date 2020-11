Alexis Vega se pierde la fase final y Chivas pide la inhabilitación de jugador de Cruz Azul

Ciudad de México.- Una pequeña le pidió a Saúl “Canelo” Álvarez que le firmara unos guantes para poderlos rifar y poder juntar dinero para una operación a la que tiene que ser sometida y a una serie de terapias.

Sin embargo, el “Canelo”, tras enterarse de la situación, pagó el total de la intervención quirúrgica y le dio dinero para las terapias.

En un video que circula en redes sociales, se observa a la pequeña que pidió su apoyo al campeón del mundo.

“Aprovechando este video, te iba a decir que si usted me daba permiso de que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos, que usted me los firme y yo poder rifarlos en mi nombre”.

“Para yo poder pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que necesito para poder caminar”, comentó la menor.

El mensaje y la respuesta del “Canelo” fueron publicados en la cuenta @ganchoalhigado_, que se encargó de comunicarse con el pugilista mexicano.

“Dile que con mucho gusto, que con todo mi corazón que es un sí rotundo, dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se las doy, por favor”.

.@Canelo muestra su lado humano al responder a una fan muy especial a través de nuestras redes 😃🥊 #Respect pic.twitter.com/g25UIowywx — Gancho al Hígado (@ganchoalhigado_) November 16, 2020

Después de recibir la ayuda, la pequeña le agradeció el gesto al “Canelo” y lo calificó como “su ángel de la guarda”.

“Hola Saúl, muchas gracias por el dinero que me mandaste para mi operación y para mis cosas que necesito, ojalá pueda ir a Guadalajara ya que me terminen de operar para ir a verte y darte un abrazo. Si antes era tu fan, ahora eres mi ángel de la guarda”, comentó la niña.

