América, con desventaja para el duelo ante Pumas

Ciudad de México.- Después de la destacada actuación que tuvo en el choque ante Pumas, André-pierre Gignac está en duda para enfrentar este fin de semana a Puebla.

El futbolista entrenó por separado después de tener una molestia en el pie derecho, y será en los próximos días cuando se defina si estará en condiciones de formar parte del once inicial.

En el caso de Luis Quiñones, realizó trabajo diferenciado con el kinesiólogo, Emiliano Raffetto y aunque espera que pronto se integre al grupo, lo ve difícil, a la par que descartó a Jorge Torres Nilo y Diego Reyes.

“Dos de estos tres, sino que los tres, va a estar muy difícil. Dos no van a estar, que son Diego y Torres Nilo y Luis, vamos a ver la posibilidad de que entre hoy y mañana empiece con otro trabajo y pueda contar con ellos en el general, pero veo difícil que puedan estar”, señaló Raffetto.

En tanto, el técnico Ricardo Ferretti, aseguró que no por haber goleado 3-0 a los Pumas, ya son el mejor equipo del campeonato.

“Antes y ahora, igual, los triunfos te dan un estado de ánimo distinto, pero no nos quedamos viviendo del pasado, hay que estar actualizados siempre, trabajar siempre para revertir las cosas. Hace una semana las cosas no estaban tan agradables, ahora llevamos dos triunfos y no vamos a salir a festejar nada, cuando llevábamos tres derrotas, tampoco nos andábamos suicidando”, sentenció.