Analiza América la posibilidad de no jugar la Concachampions

Ciudad de México,— Concacaf ha confirmado el calendario para los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf . Las cuatro series de ida y vuelta se llevarán a cabo el 27 y 28 de abril (partidos de ida) y el 4 y 5 de mayo (partidos de vuelta).

Los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera:

Martes, 27 de abril de 2021

20:00 Atlanta United FC (USA) vs Philadelphia Union (USA)

22:00 Toronto FC (CAN) vs Cruz Azul (MEX)

Miércoles, 28 de abril de 2021

20:30 Columbus Crew SC (USA) vs CF Monterrey (MEX)

22:30 Portland Timbers (USA) vs Club América (MEX)

Cuartos de final/ Vuelta

Martes, 4 de mayo de 2021

20:00 Philadelphia Union (USA) vs Atlanta United FC (USA)

22:15 Cruz Azul (MEX) vs Toronto FC (CAN)

Miércoles, 5 de mayo de 2021

20:00 CF Monterrey (MEX) vs Columbus Crew SC (USA)

22:15 Club América (MEX) vs Portland Timbers (USA)

Semifinales: 10-12 de agosto (ida) y 14-16 de septiembre (vuelta)

Final: 26-28 de octubre (partido único)

Para los cuartos, los ganadores de las llaves 1, 3, 5 y 7 de los octavos de final jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta como local.

Para las semifinales, los dos clubes con mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa. La final a un solo partido será en el estadio del club finalista con el mejor desempeño (basado en victorias, empates y, si es necesario, diferencia de goles).

El ganador de esta competencia representará a la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021.

Foto Cortesía CONCACAF

