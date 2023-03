Anuncian los festejos de los 40 años del Maratón de la CDMX

Ciudad de México.— Julio César Chávez reveló en un canal de YouTube el encuentro que tuvo con Diego Armando Maradona cuando el argentino dirigía a Dorados, además Chávez reveló que en su momento le ‘caía gordo’ el ‘pelusa’.

En una entrevista en el Radar con Adrián Marcelo, Julio César contó que fue conocer a Diego Maradona cuando dirigía a Dorados de Sinaloa y le sorprendió la emoción que tuvo el futbolista con la leyenda del boxeo.

“La verdad, con todo respeto, Maradona no hallaba qué hacer conmigo: besándome y alabándome, que su papá esto… Puras cosas bonitas, entonces me quedo con ese recuerdo bonito”, comentó el mexicano.

En la misma entrevista, el mexicano confesó que antes no le caía bien Diego Maradona, quien lo intentó llevar a su programa de televisión llamada ‘La noche del 10’.

“Yo tenía una impresión de él mala. Se lo dije en su cara: ‘Tú me caías gordo, por eso no fui a tu programa’, porque él me invitó a su programa y no quise ir, ‘pero ahora que te conozco, te pido disculpas’”, sentenció Julio César Chávez.