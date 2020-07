Así se burlan del América

Ciudad de México.- El técnico del Leganés, Javier Aguirre, aseguró que no le teme ni al Real Madrid ni al árbitro de cara al partido ante de este fin de semana.

El equipo del Vasco se estará jugando la permanencia ante el actual monarca del balompié español.

Aguirre rechazó que el equipo de Zinedine Zidane se vaya a relajar después de que conquistó el campeonato.

“El Madrid es el Madrid de toda la vida. Tiene el gen ganador, el gen competitivo. Tienen esos retos que menciona la prensa de máximo goleador, el de las victorias seguidas… no se va a relajar”, comentó.

“Y aunque hagan cambios jugarán futbolistas de primerísimo nivel. Además no terminan la temporada, continúan con la Champions”.

“Ellos no se relajan nada, son el Madrid de toda la vida y me espero al mejor Madrid, esa es la verdad”, consideró.

Para salvarse deberán ganar y esperar a que el Celta no haga lo mismo contra el Espanyol: “Yo lo que está en nuestro alcance lo intentaremos, intentaremos ganar el partido porque es el único resultado que nos vale”.

“Luego hay que esperar que el otro resultado nos favorezca. No puedes pedirle nada a nadie porque si no haces tu lo tuyo no mereces que los demás lo hagan”, sentenció.