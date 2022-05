Atlas enfrentará al New York City por la Campeones Cup

🏆 Are you ready for the clash of Champions? 🗽



OFFICIAL: @MLS reigning champion @NYCFC is hosting this year #CampeonesCup against @LigaBBVAMX’s Campeón de Campeones.



🇺🇸 🆚 🇲🇽

🏟 @YankeeStadium

🗓 September 14th

🎟 https://t.co/zqV3FIbxWN pic.twitter.com/jkXGYAX0Tr