Bayern Münich vence al Lazio en ‘partido de trámite’

Ciudad de México,— El Chelsea se metió en los cuartos de final al imponerse 2-0 al Atlético de Madrid. Ziyech y Emerson anotan los tantos del cuadro inglés.



Chelsea nunca ha sido eliminado en una eliminatoria europea a dos partidos después de ganar en la ida fuera de casa. En cinco partidos de la UEFA Champions League contra equipos españoles (3 victorias, 2 empates), manteniendo la portería en cero en 4 encuentros.

Thomas Tuchel no ha perdido como entrenador de Chelsea: 13 partidos entre todas las competencias, incluidos los cuartos de final de la UCL. Es la mejor racha histórica en un comienzo de ciclo para un DT del club.

Tuchel en el Chelsea:

13 partidos

9 triunfos

4 empates

15 goles a favor

2 goles en contra

11 porterías en cero

En la Premier League, el portero del Chelsea Edouard Mendy, lleva 14 arcos invictos en 24 partidos disputados. En la Champions, incluidos los cuartos de final, ha colgado el cero en seis de 7 juegos. Desde que llegó al Chelsea, registra 20 actuaciones en cero en 32 participaciones.

Luis Suárez en la UEFA Champions League 20/21.

•0 Goles vs. Bayern Múnich.

•0 Goles vs. RB Salzburg.

•0 Goles vs. Lokomotiv Moscú.

•0 Goles vs. Chelsea.

En la máxima competición europea, el artillero del Atlético no logra sacar la misma versión que en La Liga.

De los 8 clasificados a los cuartos de final , el Porto es el equipo de menor valor de mercado, le sigue el Borussia Dortmund. El mayor es el Liverpool.



Listos los ocho invitados para los cuartos de final de la UEFA Champions League

Chelsea, Liverpool y Manchester City (Inglaterra)

Bayern Munich y Borussia Dortmund (Alemania)

Real Madrid (España)

París Saint-Germain (Francia)

Porto (Portugal)

Foto cortesía Chelsea/ UEFA Champions League

