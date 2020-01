Buscará Ricardo Peláez que Chivas rebase al América

Guadalajara.- El objetivo de Chivas no es sólo el de alcanzar al América como el más ganador en la Liga MX, sino el de superarlo a la brevedad posible, señaló el director deportivo del cuadro tapatío, Ricardo Peláez.

“Estamos un título abajo en este momento y la idea no solamente es empatar, sino superar lo más pronto posible y ser el más ganador, ojalá lo podamos lograr en todos los sentidos”, dijo en conferencia de prensa.

Manifestó, sin embargo, que antes de pensar en lograr sus campeonatos 13 y 14, lo primero en lo que se deben enfocar es regresar a una fase final, algo que no ocurre desde el Clausura 2017, cuando fueron campeones.

“Chivas no puede estar cinco torneos fuera de Liguilla, no debe volver a suceder nunca, por lo menos no debe de permitirse”, expuso el dirigente.

Destacó que con la plantilla que han diseñado no existe ningún margen de error, por lo que están obligados a colocarse dentro de los ocho primeros de la clasificación.

“Ahora que tenemos este gran plantel, no podemos tener una temporada de no clasificar”, explicó el dirigente de cara al debut de su escuadra en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Así mismo, Peláez Linares explicó que su responsabilidad es la de responder a las expectativas sin ningún tipo de justificación en caso de que no se alcancen los objetivos.

“No me gustan los pretextos, al rato no vamos a salir a decir que llegaron tarde los refuerzos, nada de eso. Aquí no hay pretextos, son claros los objetivos y los vamos a buscar”, sentenció.

La escuadra que dirige Luis Fernando Tena se presentará en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX el sábado cuando reciban en el estadio de Chivas al cuadro de FC Juárez.