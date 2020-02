Chivas sanciona a “Chicote” Calderón y Uriel Antuna

Ciudad de México.- El técnico de América, Miguel Herrera, arremetió en contra de Roger Martínez, tras las actitudes del colombiano quien no ha sido considerado para jugar en la actual temporada.

En entrevista con ESPN, el “Piojo” comentó que Martínez “ya aprendió la lección”, después de que criticó en varias ocasiones a la directiva porque no le permitía salir de la institución.

“Ya aprendió a que no debe estar vociferando”, además reconoció que fue el dueño de la institución, Emilio Azcárraga, quien se molestó por la intención del sudamericano de abandonar el club.

“Todo mundo lo sabe. Esto pasó por la parte de la directiva, ni siquiera de la directiva, por el dueño. La molestia por las entrevistas que dio Roger queriendo salir, estaba la oferta y no la aceptó”, dijo.

“Estamos esperando que la directiva nos dé luz verde, no lo hacemos a un lado, está entrenando al parejo de todos”, aseguró el estratega.

“Físicamente no ha habido tanta exigencia, pero el entrenamiento está ahí, esperando que se resuelva de la mejor manera para todas las partes. Ya aprendió que no se debe estar vociferando y que si aparecen las ofertas, se analizan”, añadió.

En tanto, Roger Martínez escribió un mensaje en Instagram donde señaló que está fuerte para salir adelante de la difícil situación “sé fuerte, no importa por lo que estés atravesando nada es permanente, todo es temporal… cada cosa pasará y en algún momento de tu vida mejorará, no te deprimas, llora si tienes que llorar, saca lo que llevas dentro. Pero jamás decaigas… en esta vida Dios no te pondrá una prueba que tú no seas capaz de superar”.