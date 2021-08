‘Chupete’ Suazo regresa a Monterrey

Ciudad de México.— El futbolista chileno Humberto ‘Chupete’ Suazo, uno de los ídolos en la historia del Monterrey, regresará a México para defender la camiseta de Raya2 Expansión, equipo que dirige Aldo de Nigris.

“Esto es un sueño. Todavía no lo puedo creer. Es algo muy importante y me llena de mucho orgullo que se hayan fijado en mí. Quiero retribuir todo el cariño y la confianza que me han dado para que esto funcione”, declaró ‘Chupete’ Suazo a Rayados.com.

🎙️| "No asimilo lo que me está pasando… a Monterrey no le puedo decir que no", Humberto Suazo 💬 Entrevista completa en Youtube: 🔗 https://t.co/L9UBCSHHVr #Raya2Expansión 🔵🟠 pic.twitter.com/Bzi9R3TTYM

Además de Humberto, su familia también quería volver a Monterrey, ciudad que los dejó marcados de por vida.

“Mis hijos y mi señora son mi gran inspiración. Han estado en los momentos más complicados y siempre me han apoyado. Chuy (el menor de sus hijos, nacido en México) es el más feliz. Lloró con esta noticia. Todavía no asimilo todo lo que me está pasando. Fue todo muy rápido, pero al Monterrey no le puedo decir que no, más por la confianza que me han brindado, por el cariño que le tengo al Club y el cariño que le tengo a la gente. Estoy muy contento, emocionado y con todo el ánimo de hacer las cosas bien”, confesó el andino.