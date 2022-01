Con Héctor Herrera de titular, vuelve a perder el Atlético

Ciudad de México.- A pesar de los aumentos de casos de Covid-19 en la capital mexicana, el gobierno de la Ciudad de México no bajó los aforos para los Estadios Azteca y Olímpico Universitario.

De acuerdo con la información de la Liga MX, ambos inmuebles podrán recibir al 100 por ciento de las personas de cara a los partidos de la Jornada 3.

Las Águilas del América enfrentarán este fin de semana a los rojinegros del Atlas, mientras que Pumas hará frente a los Tigres.

El más reciente reporte revela que existe un promedio de 6 mil 643 nuevos contagios de Covid en la CDMX en las últimas semanas.

De los ocho inmuebles en los que habrá partido entre el viernes y el lunes, el estadio de Monterrey será el que menos gente permita con apenas el 50 por ciento para el compromiso ante Cruz Azul.

Además de los inmuebles capitalinos, otro estadio que recibirá una importante cantidad de gente es el Cuauhtémoc con el 85 por ciento para el Puebla ante Tijuana.

A continuación los aforos permitidos para los estadios este fin de semana

PARTIDO POR PARTIDO

Juego Estadios Aforo autorizado

San Luis vs FC Juárez Alfonso Lastras 75 %

Mazatlán vs Toluca Mazatlán 60 %

León vs Pachuca Nou Camp 70 %

América vs Atlas Azteca 100 %

Rayados vs Cruz Azul BBVA 50 %

Pumas vs Tigres Olímpico 100 %

Santos vs Necaxa Corona 80 %

Puebla vs Tijuana Cuauhtémoc 85 %

