“Me quería ir a la mie…”: Héctor Herrera

Houston.— Héctor Herrera, mediocampista de 33 años de edad, reconoció que vivió unos primeros seis meses en la MLS muy complicados, más difíciles de lo que pensó e incluso su familia llegó a preguntarse qué hacían ahí.

“Yo sabía cuando llegué que iba a ser un reto importante y difícil. El día de hoy estaba con mi representante y hablábamos que el año pasado los primeros seis meses me quería ir a la mierda, perdón por la palabra, pero era la realidad y mi mujer decía ‘¿qué vinimos a hacer aquí?’

“Fue muy difícil para mí que iba a ser difícil, pero no sabía que iba a ser tan difícil, no perdía ese foco que teníamos, el plan o proyecto que teníamos. Le decía tranquila, las cosas van a salir bien, el próximo año nos va a ir bien, vamos a tener buen equipo. Es un proceso, las cosas no se hacen de la noche a la mañana”, indicó el veterano mediocampista HH.