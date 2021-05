Concacaf anuncia calendario para la Copa Oro 2021

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Concacaf ha anunciado el calendario completo de la Copa Oro 2021. La edición de este año incluirá una nueva ronda preliminar antes de la fase de grupos y una fase de eliminación directa renovada.

La Copa Oro de este verano, decimosexta edición de la competencia, se jugará en 11 estadios en ocho áreas metropolitanas de Estados Unidos. La final se jugará el domingo 1 de agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Oro 2021, 12 equipos nacionales que se clasificaron a través de sus actuaciones en la Liga de Naciones Concacaf. Competirán en la ronda preliminar del 2 al 6 de julio de 2021. Estos partidos se llevarán a cabo en el DRV PNK Stadium (Fort Lauderdale, FL) y determinarán a los tres últimos equipos en la fase de grupos de la Copa Oro.

La fase de grupos de la Copa Oro 2021 se jugará del 10 al 20 de julio. Las 12 naciones clasificadas y Catar (participante invitado).

Grupo A – México, El Salvador, Curazao y Ganador



El Grupo A comenzará a jugar el 10 de julio, con El Salvador enfrentándose a Curazao en el Toyota Stadium de Frisco, antes de que México, actual campeón, se enfrente al Ganador Prelims 9 en el AT&T Stadium de Arlington. El Grupo A permanecerá en el norte de Texas durante la fase de grupos.

Grupo B – Estados Unidos, Canadá, Martinica y Ganador



El Grupo B, ubicado en Kansas City (Children’s Mercy Park), comenzará el 11 de julio, con Canadá y Martinica enfrentándose en el primer partido del día, mientras que Estados Unidos, seis veces campeón, se enfrentará al Ganador Prelims 7. Estados Unidos y Canadá permanecerán en Kansas City para toda la fase de grupos, mientras que Martinica y Ganador Prelims 7 viajarán a Frisco, TX (Toyota Stadium) para la tercera fecha.

Grupo C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y Ganador



Jamaica y Surinam abrirán el Grupo C en el Exploria Stadium de Orlando, el 12 de julio. El cabeza de serie del grupo, Costa Rica, se enfrentará al Ganador Prelims 8 en el segundo partido del día. Para la última fecha de la fase de grupos el 20 de julio, Surinam y el Ganador Prelims 8 viajarán a Houston, TX (BBVA Stadium) mientras que Costa Rica se enfrentará a Jamaica en el Exploria Stadium.

Grupo D: Honduras, Panamá, Granada y Catar



El Grupo D, con sede en Houston, TX (BBVA Stadium), comenzará el 13 de julio con el invitado y Campeón de la Copa Asiática de la AFC, Catar, en contra de Panamá, en el primer partido de la noche. Esa misma noche Honduras enfrentará a Granada. El 20 de julio en Orlando, Granada y Panamá cerrarán la fase de grupos mientras Honduras se enfrenta a Catar en el BBVA Stadium.

Los partidos finales de la fase de grupos de cada grupo se jugarán simultáneamente. Esto es para asegurar un mejor espectáculo mientras los equipos compiten para llegar a la fase de eliminación directa. Al final de la fase de grupos, los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

State Farm Stadium en Glendale, Arizona, y AT&T Stadium en Arlington, Texas serán las sedes de los cuartos de final el 24 y 25 de julio, respectivamente.

Las semifinales se jugarán el 29 de julio en el NRG Stadium de Houston y en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

Los ganadores de las semifinales viajarán al Allegiant Stadium de Las Vegas para enfrentarse en la final el 1 de agosto.

Calendario Copa ORO 2021

Sábado 10 de julio – Área Metropolitana de Dallas (Grupo A)

El Salvador vs Curazao (Toyota Stadium)

México vs Ganador Prelims 9 (AT&T Stadium)

Domingo 11 de julio – Children’s Mercy Park, Kansas City, KS (Grupo B)

Canadá vs Martinica

USA vs Ganador Prelims 7

Lunes 12 de julio – Exploria Stadium, Orlando, FL (Grupo C)

Jamaica vs Surinam

Costa Rica vs Ganador Prelims 8

Martes 13 de julio – BBVA Stadium, Houston, TX (Grupo D)

Catar vs Panamá

Honduras vs Granada

Miércoles 14 de julio – Área Metropolitana de Dallas (Grupo A)

Ganador Prelims 9 vs El Salvador (Toyota Stadium)

Curazao vs México (Cotton Bowl Stadium)

Jueves 15 de julio – Children’s Mercy Park, Kansas City, KS (Grupo B)

Ganador Prelims 7 vs Canadá

Martinica vs Estados Unidos

Viernes 16 de julio – Exploria Stadium, Orlando, FL (Grupo C)

Ganador Prelims 8 vs Jamaica

Surinam vs Costa Rica

Sábado 17 de julio – BBVA Stadium, Houston, TX (Grupo D)

Granada vs Catar

Panamá vs Honduras

Domingo 18 de julio – Grupos A y B

Martinica vs Ganador Prelims 7 (Toyota Stadium)

Estados Unidos vs Canadá (Children’s Mercy Park)

México vs El Salvador (Cotton Bowl Stadium)

Curazao vs Ganador Prelims 9 (Toyota Stadium)

Martes 20 de julio – Grupos C y D

Costa Rica vs Jamaica (Exploria Stadium)

Surinam vs Ganador Prelims 8 (BBVA Stadium)

Panamá vs Granada (Exploria Stadium)

Honduras vs Catar (BBVA Stadium)

Fase de eliminación directa Copa Oro 2021

Sábado 24 de julio – State Farm Stadium, Glendale, AZ (cuartos de final)

QF1: 1D vs 2A

QF2: 1A vs 2D

Domingo 25 de julio – AT&T Stadium, Arlington TX (cuartos de final)

QF3: 1C vs 2B

QF4: 1B vs 2C

Jueves, 29 de julio – Q2 Stadium, Austin, TX y NRG Stadium, Houston, TX (semifinales)*

SF1: Ganador QF1 (1D o 2A) vs Ganador QF4 (1B o 2C)

SF2: Ganador QF2 (1A o 2D) vs Ganador QF3 (1C o 2B)

Domingo 1 de agosto – Allegiant Stadium, Las Vegas, NV (Final)

Ganador SF1 vs Ganador SF2

