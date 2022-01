Congelan cuenta bancaria de Karim Benzema

Ciudad de México.— Con Brasil y Argentina con boleto sellado y Ecuador a un paso de quedarse con el tercero, la puja por el Mundial-2022 se pasa a lo dramático en la fecha 15. Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela, por boleto y medio.

Todos siguen con posibilidades, pero cada vez queda menos combustible para aterrizar en la tierra prometida: Catar.

Ecuador vs. Brasil

La selección ecuatoriana depende de sí para sellar su clasificación y en esta fecha tendrá la difícil misión de derribar al invicto Brasil.

En su feudo, la Tricolor puede dar el batacazo y vencer a la Canarinha, que no conoce de derrotas en estas Eliminatorias.

Con 23 puntos, esta ventana puede ser la decisiva para Ecuador, En tanto, la misión de Brasil es seguir en la cúspide. Brasil ganó y no recibió goles en los últimos tres partidos frente a Ecuador en las Eliminatorias. Es la racha más larga de victorias y vallas invictas de los brasileños frente a este rival en la competencia.

Paraguay vs. Uruguay

Acaso uno de los duelos más parejos de la fecha, Paraguay recibe a Uruguay en una de sus últimas oportunidades para acomodarse en la tabla y perseguir su sueño de regresar a un mundial.

Con 13 unidades, la Albirroja sabe que solo las tres unidades le sirven, sin embargo, el rival es Uruguay que debe cosechar puntos para escalar posiciones.

La Celeste tendrá un partido especial ya que será el primero post era de Oscar Tabárez. Su remplazante es un conocido de la casa, Diego Alonso, que intentará emular lo hecho por el ‘Maestro’. Uruguay no perdió en los últimos seis partidos frente a Paraguay en las Eliminatorias. Es la racha invicta más larga de la Celeste frente a este rival en la historia del torneo.

El último partido de Uruguay sin Óscar Washington Tabárez como entrenador en las Eliminatorias fue en noviembre de 2005. Jorge Fossati estuvo al mando de la Celeste en el partido frente a Australia en que perdieron en la tanda de penales la chance de jugar el Mundial de 2006.

Chile vs. Argentina

Un duelo más que especial es el que sostendrán las selecciones de Chile y Argentina, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Roja, con 16 puntos, sabe que un triunfo ante el campeón de América será bisagra para sus aspiraciones mundialistas.

Sin su estrella y capitán, Lionel Messi, el cuadro argentino quiere seguir por la senda de la victoria y busca cerrar su participación como líder de la tabla sudamericana. Argentina perdió solo uno de sus 15 partidos frente a Chile en Eliminatorias. La única victoria de Chile fue como local en octubre de 2008 (1-0).

Colombia vs. Perú

Un duelo directo, colombianos y peruanos se verán las caras donde el resultado puede ser lapidario para las aspiraciones mundialistas.

Con el mismo puntaje para ambos seleccionados, este partido se presenta más que atractivo para dos rivales directos.

El cuadro ‘cafetero’ tiene la ventaja de la localía, sin embargo, no se puede dejar fiar de los colmillos de los pupilos del ‘Tigre’ Gareca. Colombia no perdió en los últimos nueve partidos frente a Perú en Eliminatorias. Además, los Cafeteros no recibieron goles en las siete victorias en ese intervalo.

Perú es el único equipo que todavía no anotó un gol de penal en las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de 2022. Los peruanos tuvieron una chance, pero Yoshimar Yotún erró el penal ante Argentina.

Venezuela vs. Bolivia

La selección de Venezuela tiene la obligación de triunfar ante Bolivia, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Último en la tabla, la Vinotinto no tiene otra opción más que triunfar en su casa y, de esa manera, mantener la ilusión de llegar a su primer mundial. Justamente en el debút del DT Néstor Pekerman.

De su lado, Bolivia con 15 necesita de un triunfo que lo acomode en la tabla, para poder continuar con su cruzada de clasificación.

Venezuela ganó los últimos cinco partidos en casa frente a Bolivia en las Eliminatorias. Es su racha más larga de victorias consecutivas como local ante un adversario en el torneo.

