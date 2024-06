Messi admite: “El Real Madrid es el mejor equipo”

París.— La Ligue 1 de Francia suspendió por cuatro partidos al mediocampista maliense del Mónaco, Mohamed Camara, por negarse a usar insignias LGBTQ durante el último partido de la temporada.

El futbolista, de 24 años y de fe musulmana, cubrió con cinta el parche que la liga impuso a todos los clubes para esa jornada.

El 19 de mayo pasado, en el encuentro en el que el Mónaco venció 4-0 al Nantes, Camara decidió no participar en el protocolo dedicado a la comunidad LGBTQ, ordenado por la Ligue 1.

Durante el partido, el jugador maliense anotó un gol de penal y recibió el respaldo de sus compañeros al finalizar el encuentro. “Así como la comunidad gay pide respeto, deben aceptar que no todos están de acuerdo”, argumentaron.

Camara no fue el único en rechazar el protocolo; otro futbolista, cuya identidad no fue revelada, solicitó no jugar para evitar participar en el acto.

En respuesta a la sanción de la Ligue 1, la Federación Maliense de Futbol expresó su apoyo a Camara. “Los jugadores son ciudadanos como cualquier otro, cuyos derechos fundamentales deben protegerse en todas las circunstancias”, externó.

En redes sociales, usuarios de todo el mundo externaron su apoyo a Camara, como consta en los perfiles del medio argentino Olé.

Mohamed Camara, jugador del Monaco, fue suspendido por cuatro partidos 🚨



🏳️‍🌈❌ El maliense tapó con cinta un logo en apoyo a la comunidad LGBTQ+ y recibió su sanción por parte de la Ligue 1 pic.twitter.com/R0MNG2QQMu — Diario Olé (@DiarioOle) May 31, 2024

La Ligue 1 ha implementado diversas acciones en favor de la comunidad LGBTQ y establece sanciones para aquellos que, por motivos personales o religiosos, optan por no participar en estas iniciativas. En el caso de Camara, la sanción se aplicará al inicio de la temporada 2024-2025.

