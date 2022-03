Costa Rica se enfrentará a Nueva Zelanda en el repechaje

Ciudad de México.— La Selección Mexicana derrotó 2-0 a El Salvador con goles de Uriel Antuna al 17’ y Raúl Jiménez al 23’ en el Estadio Azteca. Partido correspondiente a la última fecha de las eliminatorias de la Concacaf, el Tri conquista el boleto para la Copa del Mundo de Catar 2022.

México cierra el octagonal de Concacaf con boleto en mano. Y va a su 8º mundial en fila. Ninguno de sus rivales pudo hacer más puntos en el Octagonal. Fue el mejor visitante. Fue el que más partidos ganó durante la ultima fase de la Eliminatoria.

La Selección Mexicana logra su pase a la Copa del Mundo. Con victoria (2-0) sobre El Salvador, el equipo de ‘Tata’ Martino aseguró su boleto a Qatar 2022 como segundo de la Octagonal Final de Concacaf.

México en Mundiales: 17 Participaciones

5º país con más Mundiales. Solo 5 Ausencias: (1934, 1938, 1974, 1982, 1990) Posición Histórica: 14º Mejor Lugar: 6º en 1970 y 1986

57 Juegos 16 Victorias 14 Empates 27 Derrotas 60 a goles favor 98 goles en contra

Sólo 4 jugadores han disputado 5 Mundiales y 2 son mexicanos: Rafael Márquez y Antonio Carbajal.

2º técnico argentino en clasificar a México a una Copa del Mundo. 4º vez que se clasifica como segundo lugar.

Tres boletos pendientes que se definirán en junio. Perú vs Australia. Costa Rica vs Nueva Zelanda. Gales vs Ucrania/Escocia

