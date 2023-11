¿Cómo fortalecer a la familia? Conclusiones del Seminario Internacional celebrado en Costa Rica

Ciudad de México.— La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) María Teresa Castell de Oro Palacios hizo uso de su derecho de réplica ante los “irresponsables y absurdos” señalamientos de los representantes de la comunidad LGBTTTIQ+ en la Cámara de Diputados, así como de gente externa.

Teresa Castell recordó que el pasado 13 de noviembre la diputada transgénero de Morena, María Clemente García Moreno, “usó este espacio para inculparme a mí, a la diputada América Rangel y a la senadora Lilly Téllez como responsables de la muerte” de Jesús Ociel Baena Saucedo.

En tanto, agregó, que Victoria Sámano, por medio de su cuenta de Twitter, la señaló como “asesina”, junto a Lilly Téllez y América Rangel, al insinuar que sus manos también están manchadas de sangre por los discursos de odio que generan distintas violencias contra las personas LGBT.

Por lo anterior, Castell de Oro Palacios informó que el pasado 17 de noviembre denunció a Clemente García, Luévano Luna, Victoria Sámano y Laurel Miranda, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por calumnia y violencia política contra las mujeres en razón de género.

Además, agregó que presentará una demanda por daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues “resulta lamentable el discurso de los representantes LGBTTTIQ+ de la bancada de Morena para incentivar la violencia hacia mujer limitándose a presentar pruebas y falsas acusaciones”.

Apuntó que las manifestaciones que realizan Luévano Luna y García Moreno no son sólo infundadas, sino además irresponsables, pues “con ello tratan de hacer creer a la sociedad LGBTTTIQ+ que se encuentran amenazadas, poniendo en peligro su integridad física y personal, ante la desconfianza que generan con sus palabras.

“La supuesta paridad de género de esta Legislatura es un mito. Sé que seguiré siendo amenazada por Clemente y su séquito de gente violenta, pero no dejaré de luchar. Pensar diferente no es un delito, así como tampoco puede ser un pretexto para atacar a los demás. Por mi parte, no voy a callar, y donde haya que defender a cualquier mujer, ahí estaré”, concluyó.