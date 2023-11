La educación compete solo a la familia: Expresidente de Costa Rica

Ciudad de México.— La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) María Teresa Castell de Oro Palacios, promueve una iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución en materia de salud, identidad y deporte.

La panista dijo que con esta reforma se busca distinguir las necesidades que tiene una mujer desde la atención médica hasta el acceso a programas y políticas especiales.

En ese sentido, advirtió el peligro latente cuando ideologías empiezan a distorsionar e invadir los espacios de las mujeres.

“Por eso debemos fortalecer el derecho de las mujeres, proteger el deporte y la identidad de todos desde la carta magna. Las leyes no pueden basarse en creencias ni caprichos de unos cuantos”, puntualizó.

Ante ello, enfatizó que el sexo no es género y pensar diferente no es discurso de odio.

Sostuvo que la iniciativa “El sexo no es genero”, para temas del deporte, se pide sea respetado el sexo y que no invadan las competencias femeninas quienes sean del sexo masculino.

Ante ello, se busca proteger a las mujeres y se respete el que las personas transgénero participen en justas deportivas femeninas y que la atención a la salud y el registro de nacimiento se realice de conformidad con su sexo biológico.

La diputada panista dijo que las mujeres se enfrentan a situaciones que no estaban previstas, “son obvias las ventajas en tamaño, peso, resistencia, en el músculo y eso viene sucediendo en muchos países y nosotros no queremos que suceda algo que haya que lamentar”, indicó.

En materia de salud, comentó Teresa Castell, las mujeres deben ser atendidas de acuerdo a su sexo y ser tratadas con dignidad; asimismo evitar que los médicos tengan problemas ahora porque personas transgénero quieren que se les atienda como si fueran mujeres.

“Los médicos no están preparados para eso, no tienen la preparación para enfrentarse a eso. No puede atender a alguien que se ha hecho un tema de una herida de manera intencional y tratarlo como si fuese una mujer”, señaló.