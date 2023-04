Dante Jardón recuperó su cinturón NABF

Ciudad de México.— El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, entregó a Dante Jardón el cinturón superwelter de la NABF que conquistó el pasado 23 de junio contra Artem Oganesyan, en Montreal, y el cual no había llegado a sus manos.

Recordemos que “Crazy” Jardón viajó a Canadá para enfrentar al entonces invicto y prospecto, Artem Oganesyan, dando la sorpresa aquella noche, donde haciendo uso de toda su experiencia, logró vencer a Artem por decisión unánime.

“El cinturón me lo dieron en el ring, me dijeron que nos tomáramos la foto, y que lo teníamos que regresar porque era del campeón, yo les dije que era vacante y me lo podía llevar, pero lo tuvimos que regresar allá en Canadá, pero gracias licenciado que nos lo recuperó”