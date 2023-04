Las consecuencias de las ‘malas’ amistades

Ciudad de México.— Osvaldo “Chucky” Razón, boxeador profesional, platicó ante estudiantes de la Universidad Anáhuac el día a día de un pugilista, así como, los valores, disciplina, trabajo duro y compromiso que se requiere para triunfar en el deporte de los puños.

‘Chucky’ también comentó acerca de los errores que se pueden cometer durante el camino, pero sobretodo, las consecuencias graves que puedan existir al tomar una mala decisión en la vida.

“Tuvimos una reunión entre algunos boxeadores y entre las copas, el alcohol y las borracheras, hubo golpes y con otro boxeador, nos ‘picamos’, yo lastime, y a mi me lastimaron cerca del abdomen”

“Después le hablé por teléfono para ver cómo íbamos a quedar, y me dijo que cada quién con su golpe, porque no me quería andar cuidando de él, ni él de mí y así, según así quedó todo, pero a los seis meses que me agarraron los ministeriales”

“Supuestamente lo habían arreglado, pero solo lo congelaron los licenciados, y hace como seis meses me agarraron a las tres de la tarde, y a las seis ya estaba en la cárcel, fue muy rápido, hay que tener mucho cuidado con las amistades”, compartió el ‘Chucky’.