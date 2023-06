Después de fracasar con la Selección Mexicana, ‘Tata’ Martino ya encontró trabajo

Ciudad de México.— La delegación de judocas de la UNAM, encabezada por los entrenadores Verónica Jiménez Ordaz, Edgar Álvarez Romero y Edgar Colín Hernández, se hizo presente en la Universiada Nacional 2023 con una cosecha de ocho medallas: un oro, una plata y seis bronces, cuatro individuales y dos por equipos.

La medalla de oro en la rama varonil, en la prueba de más de 100 kilogramos, por Pablo Pérez Villavicencio, alumno de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra.

Adolfo Tamayo Celada, de la Facultad de Ingeniería, logró la presea argenta en la prueba individual de hasta 90 kg.

“Me voy contento por todo el esfuerzo que hicimos, pero todavía no estoy satisfecho, no pierdo de vista la próxima Universiada Nacional, quiero conseguir oro. Me siento agradecido por el apoyo, este resultado no se hubiera logrado sin la ayuda de mi equipo ni de mis compañeros de Facultad”, indicó el judoca puma.