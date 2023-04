Durante el mes de mayo, el CMB hará conciencia sobre la Salud Mental

Ciudad de México.— El Consejo Mundial de Boxeo inició una campaña para hacer conciencia sobre la Salud Mental.

Durante la charla no solo se presentaron las diversas iniciativas y acciones que se estarán llevando a cabo durante el mes de mayo, además se compartieron los testimonios de Tyson Fury y Erik Morales, quienes hablaron de su propia experiencia.

Durante la ceremonia, Xochitl Lagarda del WBC Cares, entregó el primer certificado de Tutora de la Salud Mental a Christiane Manzur, quien completó satisfactoriamente el curso.

Por su parte, Erick ‘El Terrible’ Morales, compartió su experiencia de ansiedad y depresión, que lo llevaron a vivir episodios difíciles en su vida.

“Es necesario visibilizar este problema que aqueja a cientos de seres humanos. Por pena no nos atrevemos a pedir ayuda y a veces, este silencio tiene un desenlace fatal. Yo he sido presa de la ansiedad y la depresión, mi vida ha dado giros inesperados estos últimos años con cambios y sucesos muy duros; sin embargo, el deporte, la buena alimentación y sobre todo el permitirse reconocer estos sentimientos me han ayudado a superar estos episodios. El aprendizaje no ha sido fácil pues como cualquier ser humano debemos enfrentar el éxito, derrotas, las adversidades y entender que existen muchas cosas que no podemos controlar, que debemos soltar, respirar y seguir adelante”, puntualizó Morales.