El Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2024 sí se jugará en Acapulco

Ciudad de México.— Concacaf ha confirmado Dallas será la sede de una semana decisiva de partidos de la Liga de Naciones Concacaf durante la Fecha FIFA de Marzo 2024.

El mundialmente conocido AT&T Stadium en Arlington, TX, casa de los Dallas Cowboys de la NFL y estadio anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, será la sede de las Finales del torneo (incluidas las Semifinales, el partido por el Tercer Lugar y la Final), mientras que el Repechaje se llevará a cabo en el Toyota Stadium, sede del FC Dallas, en Frisco, TX.

AT&T Stadium será la sede de las Finales el 21 y 24 de marzo

Las semifinales se jugarán el jueves 21 de marzo y un partido por el Tercer Lugar y la Final el domingo 24 de marzo. La Final coronará al tercer campeón del torneo después de que Estados Unidos ganó las dos primeras ediciones (2021 en Denver y 2023 en Las Vegas).

El Repechaje se llevará a cabo el sábado 23 de marzo en el Toyota Stadium. Los enfrentamientos a un solo partido, que se jugarán entre los perdedores de los Cuartos de Final, determinarán a las dos últimas selecciones nacionales invitadas a la Copa América 2024.

Los Cuartos de Final de ida y vuelta de la CNL 2023/24 están programados para el 16 y 17 de noviembre (partidos de ida) y 20 y 21 de noviembre (partidos de vuelta). Los enfrentamientos son: México vs. Honduras, Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, Canadá vs. Jamaica, y Costa Rica vs. Panamá.



Calendario de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf y Repechaje







Jueves 21 de marzo 2024 – AT&T Stadium, Arlington, TX

Semifinal #1

Semifinal #2



Sábado 23 de marzo 2024 – Toyota Stadium, Frisco, TX

Repechaje #1

Repechaje #2



Domingo 24 de marzo 2024 – AT&T Stadium, Arlington, TX

Partido por el Tercer Lugar: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2

Final: Ganador SF1 vs Ganador SF2

