El Mundial Sub-17, una lección de respeto y hermandad para las nuevas generaciones

Ciudad de México.- En una época donde los reflectores suelen apuntar a los triunfos y estadísticas, el Mundial Sub-17 —en sus versiones varonil y femenil— ha demostrado que el verdadero valor del futbol no solo se mide en goles, sino en humanidad, fraternidad y respeto.

Este torneo juvenil ha dejado imágenes que han conmovido al mundo por su mensaje de unión, empatía y dignidad dentro y fuera del campo.

Gesto ejemplar entre México y Japón

Uno de los momentos más recordados ocurrió en el hotel de concentración de México y Japón, donde los jóvenes futbolistas protagonizaron un gesto que recorrió las redes sociales: el famoso “pasillo” entre selecciones.

Tras la primera victoria de México ante Costa de Marfil, el equipo japonés los recibió con aplausos y sonrisas, reconociendo su esfuerzo en la cancha.

🇲🇽 🤝🏻 🇯🇵

La Selección de Japón le hizo un pasillo y felicitó a la Selección Mexicana Sub-17 por su primer triunfo en el Mundial de la categoría 🏆



Cabe recordar que el TRI había hecho lo mismo con los nipones previo al partido que los asiáticos tuvieron ante Nueva Caledonia pic.twitter.com/Fp0jYNip07 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 8, 2025

Días después, los jugadores del Tri Sub-17 devolvieron la cortesía con el mismo pasillo cuando Japón venció a Portugal. La cuenta oficial de la selección nipona escribió en X (antes Twitter):

“Gracias, México, por este hermoso gesto. La amistad y el respeto son también parte del futbol”.

LES REGRESAN EL GESTO 🇲🇽🤝🏼🇯🇵



La selección de Japón ganó ante Portugal en el mundial Sub 17 y ahora los mexicanos fueron quienes los recibieron con un pasillo en el hotel de concentración 👏🏻 pic.twitter.com/EUvRH2SLXy — TVC Deportes (@TVCDeportes) November 10, 2025

En el video se observa cómo ambos equipos se saludan con cordialidad y se funden en abrazos. Un ejemplo que, según los propios entrenadores, refleja el verdadero espíritu del Mundial: competir con pasión, pero con valores compartidos.

Familias unidas en las gradas

En los estadios, el ambiente ha sido igual de ejemplar. Familias de distintas nacionalidades comparten gradas, banderas y cánticos sin importar los colores. Madres mexicanas alentando junto a padres japoneses, pequeños brasileños celebrando junto a aficionados de Italia: escenas que muestran una convivencia pacífica en el futbol profesional.

“El Mundial Sub-17 se ha convertido en un espacio de comunión entre culturas; las familias comparten la misma pasión y transmiten a sus hijos que ganar no lo es todo”, destacó la agencia AFP.

El valor del consuelo

En la rama femenil, otro gesto conmovió al mundo: la futbolista brasileña Evelin, autora del autogol que dio el triunfo a México, rompió en llanto al final del partido. Sin embargo, sus compañeras la rodearon y la abrazaron para consolarla.

MÉXICO 🇲🇽 cierra una buena actuación del mundial femenino Sub 17 de Marruecos 🇲🇦 2025 ganando en penaltis el TERCER LUGAR



Perdía 1-0 vs Brasil 🇧🇷

Pero un autogol en extremis le dió vida y en penaltis, otra vez, una gran actuación de la arquera Murrieta fue fundamental. pic.twitter.com/MzpbrtN1Jb — PACO GONZÁLEZ (@pacogonzaleztv) November 8, 2025

Lo más sorprendente fue que varias jugadoras mexicanas también se acercaron a ella para brindarle apoyo.

El video fue difundido por la FIFA el pasado 5 de noviembre con el siguiente mensaje:

“El futbol también se trata de empatía. Hoy, México y Brasil demostraron que la competencia nunca debe borrar la humanidad”.

Las imágenes se viralizaron en minutos, mostrando a jóvenes que entienden que el respeto al rival también forma parte del juego limpio.

Valentina Murrieta, ejemplo de esfuerzo y familia

#Sub17 ¡GUANTE DE ORO para Valentina Murrieta! 🧤✨

Muralla total, reflejos de campeonato. Orgullo infinito. 💚#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/mHPs8df9rj — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 8, 2025

Otra historia que ha dado la vuelta al mundo es la de Valentina Murrieta, mexicana que fue elegida como la mejor portera del Mundial Femenil Sub-17 en Marruecos. Con apenas 17 años, la arquera del América logró el Guante de Oro tras llevar a México al tercer lugar del certamen.

“Desde que supe que iría al Mundial, me propuse regresar con un logro para México. Fue difícil, pero siempre tuve el apoyo de mi familia”, destacó Valentina en entrevista con Claro Sports.

Su historia se hizo aún más emotiva cuando recibió un mensaje sorpresa de Guillermo Ochoa, quien le envió un video de felicitación.

“Valentina, felicidades por tu gran torneo. Me dio gusto verte jugar con tanta seguridad. Sigue disfrutando y creciendo; tienes un futuro enorme”, dijo Paco Memo en el mensaje difundido en sus redes sociales.

“Desde niña lo admiraba y soñaba con ser como él. Siempre lo veía en los Mundiales y me inspiraba. Me decía: ‘si él puede, ¿por qué yo no?’”, respondió Murrieta.

Un torneo que inspira más allá del marcador

El Mundial Sub-17 se ha convertido en una plataforma donde los valores humanos brillan tanto como el talento deportivo. Historias como las de Japón y México, los gestos de consuelo entre rivales o la determinación de jóvenes como Valentina Murrieta, reafirman que el futbol, en su esencia más pura, sigue siendo una escuela de vida.

“El futuro del futbol está en buenas manos. Los jóvenes de esta generación no solo compiten, sino que construyen puentes de respeto y esperanza”, destacó la FIFA en un mensaje compartido en redes sociales.

