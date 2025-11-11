El secreto para que los niños coman sus verduras

Ciudad de México.— Convencer a los niños de comer verduras ha sido un reto constante para padres y cuidadores.

Sin embargo, un estudio confirmó que la paciencia, más que los trucos o castigos, fue la herramienta más efectiva para lograrlo.

De acuerdo con una investigación publicada en 2023 por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, y difundida por la European Journal of Clinical Nutrition, los niños necesitan entre ocho y diez exposiciones a una verdura antes de aceptarla o disfrutarla.

Los investigadores trabajaron con casi 600 menores de 1 a 4 años y observaron que, aunque al inicio rechazaron los vegetales, su disposición mejoró tras varios intentos constantes y sin presión.

La exposición constante favoreció la aceptación

El equipo de especialistas explicó que no basta ofrecer una verdura una o dos veces para que un niño la acepte. En cambio, la exposición repetida ayuda a familiarizarlo con su sabor, textura y color.

“El proceso de aceptación requiere constancia, no coerción”, señaló la doctora Lisette de Groot, coautora del estudio y experta en nutrición infantil.

Te recomendamos leer: La prevención del acoso escolar empieza en la familia, la comunicación es el escudo

Los resultados mostraron que los niños que recibieron el alimento repetidamente sin presión o engaños desarrollaron una actitud más positiva hacia las verduras.

Los especialistas también advirtieron que engañar a los niños —por ejemplo, esconder los vegetales en otros platillos o prometerles un postre— puede generar rechazo o desconfianza hacia la comida.

En su lugar, recomendaron crear experiencias positivas alrededor del alimento, como involucrar a los menores en la preparación o permitirles elegir qué verdura probar.

Recompensas simbólicas sí, comida no

El estudio holandés también analizó el uso de recompensas. Los investigadores concluyeron que las recompensas simbólicas —como pegatinas o coronas de papel— aumentaron la motivación para probar nuevos alimentos, mientras que las recompensas alimentarias (postres o dulces) resultaron contraproducentes.

La doctora Jessica Werthmann, especialista en comportamiento alimentario de la Universidad de Friburgo, explicó que ofrecer dulces como premio “refuerza la idea de que las verduras son una obligación y los postres una recompensa”.

En México, el desafío sigue vigente

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022), sólo el 32% de los niños mexicanos consume verduras diariamente, mientras que el consumo de alimentos ultraprocesados supera el 60%.

Expertos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señalaron que esta tendencia contribuye a los altos índices de sobrepeso y obesidad infantil en el país.

Promover hábitos saludables desde la infancia implica paciencia, acompañamiento y educación alimentaria. Como demostraron los científicos, la clave no está en el engaño, sino en la exposición repetida y la confianza a la hora de comer.

JAHA