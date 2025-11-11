El Misterio de Santa Bernadette de Lourdes: Una travesía tras sus huellas

Ciudad de México.- La fe, en ocasiones, comienza con una pregunta simple. Para Antonio Villalobos, ingeniero en sistemas y autor novel, todo inició con una pequeña estampa de la Virgen de Lourdes que le regalaron en 2011. Su mente analítica se fijó inmediatamente en la figura arrodillada: “¿Quién es esta niña?”.
Esa chispa de curiosidad desató una investigación profunda que lo llevó a leer más de quince libros, muchos de ellos en inglés y francés, debido a la escasa bibliografía en español. El resultado de este viaje es “Santa Bernadette Soubirous, La incorruptible”, un libro que, de acuerdo con el autor, “busca narrar la biografía como una conversación y no una libro pesado lleno de datos, fechas y personajes”.
“Siendo ingeniero en sistemas, es una pregunta que normalmente me hacen, porque este libro no tiene nada que ver con informática,” comenta Villalobos. Sin embargo, su background de ingeniero lo ayudó a mantener la estructura, la documentación rigurosa y, sobre todo, a narrar la vida de la santa de forma que “te va enganchando en su vida”.
Siguiendo las huellas de Bernadette o Bernardita
La documentación de Villalobos no se limitó a la bibliografía ya existente. Junto a su esposa, Claudia, emprendió un viaje que fue crucial para la narración: visitar Lourdes y Nevers.
En Lourdes, el autor se sorprendió por la afluencia de fieles y no fieles, cerca de ocho o nueve millones de personas cada año. “Lo que más me llamaba la atención al llegar a Lourdes es ver a todos los fieles… de todas las nacionalidades,” explica. Tuvo la oportunidad de recorrer las calles donde Bernadette transitaba, pintadas con huellas que marcan su camino a la iglesia, a la escuela y a la gruta.
Posteriormente, visitaron Nevers, la ciudad donde vivió su vida religiosa en el monasterio desde los 21 años hasta su muerte a los 35. Es allí, como indica el título de su libro, donde reposa su cuerpo incorrupto en una urna de cristal, de ahí la descripción que da título al libro.
La aportación del autor: Humildad y honestidad
El libro, aunque relata las 18 apariciones de la Virgen, se centra en desentrañar la esencia de la vidente. Antonio Villalobos enfatiza los valores que hicieron de Bernadette una figura tan poderosa: la humildad, la obediencia y, sobre todo, la honestidad total.
“A pesar de ser iletrada, de hablar solo el dialecto patois y de vivir en la pobreza, la niña se aferró a la verdad. Nunca dijo que la señora que veía era la Virgen, sino una ‘señora joven’, y se veía a sí misma simplemente como una mensajera”.
El punto de inflexión en la historia ocurrió en la décimo sexta aparición. Cuando el padre Peyramale le exigió que le dijera el nombre de la aparición, Bernadette regresó con el mensaje: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.
“Este dogma, recién promulgado por el Papa Pío IX y desconocido en ese pequeño pueblo de los Altos Pirineos, desarmó al párroco y confirmó la autenticidad de sus visiones”.
Esta aparición mariana, según el autor, “transformó el panorama de Francia en un momento de fuerte anticlericalismo, volviendo la mirada hacia los valores cristianos y haciendo de Francia un bastión católico”.
Milagros
Villalobos narra en su libro algunos de los milagros atribuidos al manantial que brotó del lodo por orden de la Virgen, incluyendo el caso de un minero que recuperó la vista tras una lesión ocular grave. El autor señala que hay cerca de 70 milagros confirmados por la asociación de médicos de Lourdes, quienes siguen un protocolo de documentación muy riguroso.
A pesar de haber sido publicado en 2020, el libro ya se agotó en su primera edición y la segunda está lista para distribución. Un éxito que demuestra el interés por la vida de esta santa, incluso entre el público no creyente.
Dónde adquirir el libro
Título: Santa Bernadette Soubirous, La incorruptible
Autor: Antonio Villalobos Rodríguez
Editorial: Edilienzo (Monterrey)
El libro se encuentra disponible en las librerías de La Buena Prensa (Jesuitas), y pronto se liberará en plataformas digitales como Mercado Libre y Amazon (versión digital) a partir de esta semana.
npq
Cultura
Las Navidades de México del Ballet Folklórico están inspiradas en el nacimiento chiapaneco
Y el significado de las Posadas
Ciudad de México. El Ballet Folklórico de México, fundado por Amalia Hernández, anunció el regreso de su espectáculo Navidades en México, que en esta temporada está inspirado en Chiapas. El público podrá disfrutarlo en la explanada del Castillo de Chapultepec.
El montaje, que promueve la convivencia familiar, se consolida como un pilar en la agenda cultural decembrina porque reafirma valores como la apreciación de las tradiciones mexicanas. El Ballet tiene un compromiso con el desarrollo de proyectos que proveen sentido de arraigo, pertenencia e identidad nacional.
La identidad nacional y el legado cultural en un espectáculo
Salvador López López, director general y nieto de Amalia Hernández, destacó la responsabilidad de la compañía en la preservación y promoción de las costumbres mexicanas.
“El Ballet Folklórico de México tiene el honor de ser embajador de nuestras tradiciones, de llevar el colorido, la música y la danza que nos caracteriza más allá de nuestras fronteras”.
Con esta nueva temporada, la compañía agradece la oportunidad de seguir llevando “la alegría de la Navidad a todos los mexicanos en este icónico recinto, el Castillo de Chapultepec”, señaló López López.
El nacimiento en Chiapas simboliza fertilidad
La directora del Ballet Folklórico de México, Viviana Basanta Hernández, reveló en conferencia de prensa la novedad que enriquecerá el enfoque en las tradiciones: una profunda investigación de las costumbres navideñas en Chiapas.
La investigación se centró en la particular manera en que el estado del sur abrazó la Navidad.
“Hice una profunda investigación de Chiapas, a Chiapas no llegó la Conquista de una manera tan contundente, así que hay un sincretismo muy particular al generar su Navidad”.
Este enfoque se traduce en una escenografía con un significado de fertilidad. La directora detalló que en Chiapas, “se monta un pesebre con hojas de maíz y agua que simboliza la fertilidad”.
Con esta adición, el Ballet Foklórico busca un nuevo lenguaje escénico. “Vamos a empapar al público de ese otro México que queda un poco más lejano y tiene un lenguaje distinto. Hace mucho que Chiapas no está como protagonista en nuestros programas,” puntualizó.
TE RECOMENDAMOS: Protagonista de The Chosen revela cómo la eucaristía le ayudó al filmar la Crucifixión
El mensaje de fe: De la anunciación a la posada
El espectáculo está inspirado en las festividades tradicionales del país. Se traduce en tres actos que guían al público a través de un relato de valores y fe:
El Nacimiento: El primer acto recrea el momento de la anunciación, con el montaje de un nacimiento viviente que simboliza la llegada de la esperanza y la renovación.
Ofrendas y Danza Regional: El segundo acto celebra la visita de los Reyes Magos y su ofrenda al Niño Dios. Está representado con danzas provenientes de diferentes regiones del país, que muestran la riqueza cultural de las costumbres mexicanas.
La Posada: El acto final es una posada típica mexicana. Muestra la peregrinación, el canto de las letanías, y la luz de las velas que guían a los caminantes. La tradición culmina con la piñata, un elemento con profundo significado moral: sus siete picos simbolizan los siete pecados capitales, y la fuerza necesaria para romperla representa el triunfo del bien sobre el pecado y las tentaciones.
La riqueza de estos tres actos hace de Navidades en México del Ballet Folklórico, una experiencia completa que honra la tradición, refuerza el vínculo familiar y transmite los valores de la cultura mexicana de generación en generación.
Las funciones se llevarán a cabo en el Castillo de Chapultepec, del 25 al 30 de diciembre, y enero del 1 al 10.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cultura
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
¿Qué significado tienen sus elementos?
Ciudad de México.- La ofrenda o el altar de muertos es un elemento fundamental del Día de Muertos, celebración que une la memoria y el corazón como un acto de amor y gratitud hacia quienes nos dieron vida En la ofrenda, en cada flor, en cada aroma y en cada vela encendida se refleja el anhelo de mantener viva la convivencia con nuestros seres queridos, incluso más allá de la ausencia.
La ofrenda, símbolo central de esta fecha, es, además de un altar, un puente entre generaciones, un espacio donde el recuerdo se transforma en presencia. A través de esta, las familias agradecen, evocan y comparten, reafirman el valor de la memoria como raíz de identidad y expresión de cariño.
Los deudos -las personas que han perdido un ser querido-, tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia y consolarlos y reconfortarlos por la pérdida.
Esto ocurre el 1 y 2 de noviembre.
Estos son los elementos que lleva la ofrenda
El altar del Día de Muertos u ofrenda debe de constar de siete niveles o escalones que representan los pasos que debe cubrir el alma de un muerto para poder descansar, pero, generalmente se retoman tres o cuatro principales, la decisión está en la persona que lo realiza.
En el primer escalón se pone la foto del santo o virgen de la devoción, para bendecir el altar; el segundo está dedicado a las ánimas del purgatorio, mientras que el tercero se pone la sal para los niños del purgatorio.
En el cuarto nivel se coloca el pan de muerto, el cual es adornado con azúcar de colores que simula la sangre; en el quinto se pone la comida y la fruta que fueron los preferidos por el difunto; en el sexto la foto del difunto y a quien se dedica el altar, mientras que en el último se coloca una cruz o un rosario.
Los altares más tradicionales llevan un arco hecho de carrizo o palma, el cual es decorado con flores que simbolizan la puerta de entrada al mundo de los muertos; se ponen también flores, las cuales son la bienvenida para el alma, la flor blanca representa el cielo; la flor amarilla, la tierra, y la morada el luto.
La flor de cempasúchil es uno de los elementos principales.
TE RECOMENDAMOS: Día de Muertos ¿cómo nace la tradición?
¿Qué significa cada elemento de la ofrenda?
Las velas con sus llamas representan la ascensión del espíritu; también significan luz, guía del camino; las cadenas de papel morado y amarillo significan la unión entre la vida y la muerte. Otro de los elementos es el papel picado, que da colorido y hace alusión a la alegría de vivir.
El cirio representa el alma sola; el incienso de copal, cuyo humo simboliza el paso de la vida a la muerte; las frutas son la ofrenda que brinda la naturaleza, generalmente son naranjas, tejocotes, plátanos y guayabas.
Como en toda ofrenda, no pueden faltar las calaveras de azúcar que son una costumbre indígena; el agua que da vida y energía para el camino; los platillos con las que se trata de agradar al difunto compartiendo los alimentos que en vida degustaba.
No puede faltar la fotografía de la persona a quien se dedica el tributo; un Cristo para que haya bendiciones; sal para que el cuerpo no se corrompa y como protección de los malos espíritus; también objetos personales del difunto como su ropa, con la finalidad de que el alma pueda recordar los momentos de su vida.
En el caso de los niños, se colocan sus juguetes preferidos
En algunos casos se agregan bebidas alcohólicas como tequila, rompope y pulque, servidos en recipientes de barro, utilizados para mantener un enfoque tradicional.
Como toque personal, se colocan infinidad de adornos alusivos a la muerte, los cuales han surgido del arte popular mexicano como figuras representando escenas de la vida cotidiana con esqueletos como personajes realizados en alfeñique, cartonería, madera, barro o yeso.
El Día de Muertos es una festividad catalogada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cultura
¿Cuál es el secreto del pan de muerto negro?
Ciudad de México.- A unos días de la celebración del Día de Muertos, el chef Iván Rosales prepara pan de muerto negro en la cafetería Hibisco, ubicada en la alcaldía Xochimilco y compartió su secreto.
La masa de pan de muerto negro se prepara con ralladura de frutas cristalizadas como mandarinas, limones y naranja, harina de trigo, y ceniza de totomoxtle, palabra que proviene del náhuatl que significa hoja seca del maíz; mediante este proceso el pan queda de color negro y sabor ahumado añadiendo azúcar para decorar el pan horneado.
Lo que hace especial la elaboración de este de pan de muerto negro es la forma tradicional en que se prepara. el chef le da un toque actual con el relleno de chantilly natural.
El Totomoxtle es la hoja que cubre al maíz; la palabra proviene del nahuatl: Totomochtli. La hoja de maíz se utiliza para envolver tamales, requesón, para elaborar artesanías, o como forraje para los animales.
Pero al mezclarse con los demás ingredientes para elaborar pan de muerte le da un sabor muy especial.
¿Cómo se hace el totomoxtle?
Las hojas de maíz bien limpias se hornean y se muelen con azúcar morena y canela, así de simple.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cultura
“Hansel y Gretel” ahora con animaciones y una atractiva producción visual
La animación engancha a los pequeños al arte
Ciudad de México.- La ópera no es exclusiva para adultos. La adaptación para público infantil de Hansel y Gretel confirma esta premisa. Esta exitosa producción dirigida a los más pequeños de casa, regresa al Lunario del Auditorio Nacional. Ofrecerá un par de funciones especiales este domingo 2 de noviembre.
La versión abreviada de la famosa historia de los Hermanos Grimm promete ser una experiencia de alta calidad. Esta ópera para niños es la forma perfecta de promover la convivencia en familia.
Hansel y Gretel es parte de la temporada 2025 del ciclo Ópera para niños.
El arte de contar cuentos para los pequeños
La dirección escénica está a cargo del aclamado director y escenógrafo Jorge Ballina, quien busca cautivar a los niños con elementos visuales atractivos.
“Creo que esta es una versión para niños muy pequeños y espero que con esto se enganchen para ir a la ópera por siempre”.
La clave del éxito escénico es la innovación
La producción emplea una escenografía bidimensional móvil. Utiliza gráficos que parecen salidos de un libro infantil de cuentos o de una historieta o comic. Además, integra animaciones en video proyectadas en pantalla LED.
El director explica su visión: los niños se pueden acercar a la ópera desde edades muy tempranas.
“Esto se logra haciendo cosas de calidad que cuenten una historia clara y mantengan la atención de los niños con acción y elementos visuales atractivos”.
Esta versión de Hansel y Gretel está traducida completamente al español. Su duración es de una hora, lo que la hace ideal para la capacidad de atención de los más jóvenes. El lenguaje es totalmente apto para el público infantil.
La producción ha logrado darle un toque muy nuestro a la ambientación. El tipo de personajes, el vestuario, la casa, el bosque y los dulces tienen una clara inspiración mexicana, como una forma sutil de honrar nuestra cultura sin caer en lo folclórico.
El vestuario de inspiración mexicana y el trazo escénico estilizado ayudan a crear personajes con la silueta característica de un cuento infantil. Incluye momentos oscuros, pero siempre manejados con sensibilidad.
Cinco cantantes, un pianista y un actor narrador se encargan de contar esta fascinante historia. El elenco de cantantes de primer nivel garantiza un gran espectáculo musical.
La moraleja
La trama, recordamos, sigue a los dos hermanos Hansel y Gretel. Se aventuran al bosque en busca de comida. Encuentran una casa hecha de dulces, habitada por una Bruja. Ella planea engordarlos para comérselos. Los hermanos demuestran ser más listos. Se salvan empujándola a su propio horno y se reencuentran con sus padres.
La historia contiene una valiosa moraleja para los pequeños, destacó Ballina:
“También tiene una cierta moraleja: ‘cuidado con lo que te ofrecen los extraños, no te vayas con ellos porque te puede ir muy mal’.”
Esta enseñanza refuerza los valores familiares de la prudencia o la confianza en los padres.
¿Qué dice la crítica?
El espectáculo fue bien recibido por la crítica. El crítico José Noé Mercado escribió para ProÓpera sobre la calidad visual. “El video que acompañó la representación permitió una interactividad fascinante entre el trazo escénico y los paisajes o elementos escenográficos”, citó.
La ópera Hansel y Gretel se presentará el domingo 2 de noviembre con dos funciones: a las 11:30 y 14:30 horas en el Lunario del Auditorio Nacional. Es una oportunidad imperdible para introducir a los niños a las artes escénicas de alta calidad.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
“No desaparece el sufrimiento”, la eutanasia repite el procedimiento de una ejecución, alerta bioetista
El secreto para que los niños coman sus verduras
El Mundial Sub-17, una lección de respeto y hermandad para las nuevas generaciones
El Misterio de Santa Bernadette de Lourdes: Una travesía tras sus huellas
Diabetes en México: urgen reforzar políticas ante influencia de la industria refresquera
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
El renacer de Tavo Betancourt; Cuando el éxito te rompe y el arte te reconstruye
-
Dignidad Humanahace 2 días
“Morir no puede ser la respuesta al dolor”: especialistas piden fortalecer cuidados paliativos
-
CDMXhace 2 días
Alertan por fraudes digitales en el Buen Fin: Protege a tu familia
-
Historias que Conectanhace 2 días
Isabela, la bebé mexicana que nació a las 27 semanas y un solo pulmón