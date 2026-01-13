¿Cómo lograr que tus hijos se sientan amados? Pilar Velasco presenta guía para fortalecer la salud mental infantil

Ciudad de México.- Un abrazo largo, silencioso y llanto incontrolable entre dos desconocidas fue la semilla de un proyecto que hoy busca fortalecer la salud mental infantil. Hace años, la psicóloga Pilar Velasco visitó una comunidad rural donde conoció a una madre adolescente de apenas 16 años. La joven, sumida en el rechazo y la carencia, no quería amamantar a su bebé a la que daban Coca cola en biberón.

“¿Cómo va a abrazar esta niña a su chiquita si a lo mejor nunca la han abrazado?”, se preguntó Pilar en aquel momento. Ese cuestionamiento la llevó a profundizar en la teoría del apego y hoy, tras años de investigación académica, experiencia clínica y personal, presenta su libro: Sentirse amado para poder amar: tejiendo vínculos seguros con tus hijos pequeños.

¿Cómo fortalecer la salud mental infantil desde los primeros años?

Para la directora de Vinculando con, existe una premisa fundamental que todo padre debe comprender: amar a los hijos es natural, pero lograr que ellos se sientan amados requiere estrategia.

“Todos los papás queremos a los hijos, pero a veces no sabemos comunicar este amor y entonces no les llega de la manera en que ellos lo necesitan”, explica Pilar Velasco en entrevista exclusiva para Siete24 . Cuando un niño desarrolla un vínculo seguro, construye los cimientos de su autoestima y personalidad, asegura la autora.

“Esta es la razón de ser del libro, acompañar a los padres de familia para que sepan amar de acuerdo a las necesidades que tiene el niño”.

Y agrega que “cuando un niño se siente amado, entonces esta es la clave de su seguridad, de la formación, de su autoestima y del desarrollo de su personalidad”.

Una guía práctica para fortalecer la salud mental infantil

A diferencia de otros textos académicos, la obra de Pilar Velasco logra aterrizar conceptos complejos de la psicología en anécdotas cotidianas. Como madre de cuatro hijos ya adultos y psicoterapeuta, Velasco decidió “traducir” la evidencia científica en una guía accesible para los padres o cuidadores.

“El vínculo se va tejiendo en los pequeños detalles de cada día”, afirma. El libro Sentirse amado… no solo ofrece consejos, sino que funciona como un proyecto de salud mental infantil preventiva. La autora compara al niño con un “cuaderno en blanco” donde los cuidadores ayudan a escribir las primeras, y más importantes, páginas de su historia.

“Quise hacer un libro que explique esta teoría, combinado con una serie de anécdotas muy prácticas, porque la idea, es que el aprendizaje sea muy accesible para los padres de familia o para aquellas personas que cuidan a los niños en sus primeros años de vida. Porque es cuando se conforma este cimiento para después construir su personalidad”.

Uno de los puntos más esperanzadores de su propuesta es la capacidad de reparación. Aunque el libro enfatiza la importancia de iniciar bien desde el principio, Velasco sostiene que los vínculos siempre pueden sanarse si se hace conciencia y se promueve una cultura para afectiva y efectivamente con nuestros hijos.

Alianzas por la salud mental infantil

La relevancia del tema llevó al Centro Médico ABC a sumarse a la iniciativa. El hospital adopta este enfoque como parte de sus protocolos de salud mental preventiva, involucrando a especialistas de las áreas de Ginecobstetricia y Pediatría.

El libro Sentirse amado para poder amar: tejiendo vínculos seguros con tus hijos pequeños, se presenta el próximo sábado 17 de enero en el Auditorio de Ginecobstetricia del Centro Médico ABC. Contará con los comentarios de la Dra. Blanca Velázquez, directora de Talento Humano, y la Dra. Viviana Arellano, gerente de Ginecobstetricia y Pediatría de la institución.

Con esta obra, Pilar Velasco hace un llamado a los padres de familia a ver la crianza no como una carga de reglas, sino como una oportunidad de tejer, hilo a hilo, la seguridad emocional de las próximas generaciones.

