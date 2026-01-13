México
Leche materna salud de inicio: la ciencia confirma su papel decisivo en el microbioma infantil
Ciudad de México.— La composición de la flora intestinal durante los primeros meses de vida se perfila hoy como un factor decisivo para el desarrollo de la salud infantil.
La ciencia confirma que la alimentación temprana, en particular la lactancia materna, no solo nutre al bebé, sino que contribuye activamente a la formación de un microbioma intestinal estable, diverso y protector.
Un estudio publicado en Nature Communications refuerza esta visión al demostrar que la leche materna transfiere bacterias vivas al intestino del lactante, especialmente del género Bifidobacterium, consideradas fundamentales para el desarrollo inmunológico y metabólico en la primera infancia.
La investigación analizó 507 muestras de leche materna y heces de 195 pares madre-hijo durante los primeros seis meses de vida.
El trabajo se desarrolló en Estados Unidos dentro del proyecto Mothers and Infants LinKed for Healthy Growth (MILK) y empleó análisis metagenómicos avanzados para rastrear la transferencia bacteriana directa.
Los científicos identificaron que bacterias presentes en la leche materna aparecen posteriormente en el intestino del bebé y logran persistir en el tiempo, lo que confirma una transmisión microbiana vertical durante la lactancia.
Bifidobacterias: aliadas invisibles del desarrollo infantil.
Entre los microorganismos detectados, las bifidobacterias destacan por su capacidad para digerir oligosacáridos de la leche humana y fortalecer la barrera intestinal. Especies como Bifidobacterium longum, B. breve y B. bifidum aparecen tanto en la leche como en el intestino infantil.
B. longum se detecta en el 55% de las muestras de leche materna y en el 98% de los microbiomas intestinales de los lactantes, lo que subraya su papel central en los primeros meses de vida.
Pamela Ferretti, investigadora de la Universidad de Chicago y autora principal del estudio, señala que, aunque la lactancia materna es ampliamente recomendada, el microbioma de la leche aún guarda interrogantes clave para la ciencia.
Transmisión, diversidad y persistencia bacteriana.
El estudio documenta doce casos en los que la misma cepa bacteriana se encuentra tanto en la leche materna como en el intestino del bebé. Además, cerca del 19% de las bacterias presentes en el primer mes persisten hasta el sexto, favoreciendo una mayor estabilidad microbiana.
Los bebés nacidos por parto vaginal presentan una mayor persistencia de cepas que aquellos nacidos por cesárea, lo que refuerza la importancia del nacimiento y la lactancia como procesos biológicos complementarios.
También se identifican bacterias de la cavidad oral del bebé en la leche materna, lo que sugiere un flujo retrógrado durante la succión, integrando nuevos microorganismos al ecosistema lácteo.
Genes de resistencia y retos científicos.
El análisis detecta la presencia de genes de resistencia a antimicrobianos tanto en la leche como en las heces infantiles, incluso sin exposición previa a antibióticos.
Aunque la diversidad es menor en la leche, la coincidencia madre-hijo abre nuevas líneas de investigación sobre el impacto a largo plazo de la lactancia en la salud pública.
Los autores reconocen limitaciones metodológicas, como la baja carga microbiana de la leche y la necesidad de estudios longitudinales que profundicen en la relación entre microbiota, sistema inmune y bienestar futuro.
El uso irresponsable de antibióticos abre la puerta a las superbacterias
Ciudad de México.- El mal uso de antibióticos se convierte en una de las mayores amenazas silenciosas para la salud pública a nivel global. La automedicación, el consumo de dosis incompletas y el uso de estos medicamentos para tratar infecciones virales como la gripe o el resfriado común.
Además, acelera la resistencia bacteriana y da origen a las llamadas superbacterias: microorganismos capaces de sobrevivir incluso a los antibióticos más potentes.
Este fenómeno no solo reduce la eficacia de los tratamientos actuales, sino que compromete el futuro de la medicina moderna y pone en riesgo la vida de millones de personas.
¿Por qué el mal uso de antibióticos es un problema de salud pública?
Cuando los antibióticos se utilizan de manera innecesaria o incorrecta, las bacterias aprenden a defenderse.
Además, aquellas que sobreviven desarrollan resistencia y se multiplican, provocando infecciones cada vez más difíciles —e incluso imposibles— de tratar. Estas infecciones pueden prolongarse, complicarse y transmitirse con mayor facilidad a otras personas.
Además, el abuso de antibióticos genera efectos secundarios adversos y altera la flora intestinal, afectando el equilibrio natural del organismo y debilitando el sistema inmunológico.
¿Por qué persiste la automedicación pese a las advertencias?
Para Grace Salazar Tamayo, especialista en infectología y epidemiología hospitalaria, el problema tiene un origen claro: la desinformación.
“Tenemos la falsa creencia de que tomar antibióticos es la cura para todo, cuando esto está muy alejado de la realidad”, señala la experta.
La especialista explica que muchas enfermedades se curan por sí solas y no requieren tratamiento farmacológico. Sin embargo, persiste la idea de que el antibiótico acelera cualquier recuperación, lo cual resulta no solo erróneo, sino peligroso.
¿Se cumplen las leyes que regulan la venta de antibióticos?
Aunque en México existe legislación que prohíbe la venta libre de antibióticos sin receta médica, la realidad muestra una aplicación deficiente de la norma.
“Como no hay un control estricto ni multas, las farmacias lo siguen haciendo”, advierte Salazar Tamayo, evidenciando una falla estructural que favorece la automedicación y debilita la prevención sanitaria.
La ciencia que ocurre en casa: curiosidad, juego y aprendizaje fuera de clases
Ciudad de México.- La ciencia no siempre sucede en laboratorios lejanos. Muchas veces ocurre mientras cocinamos, jugamos o compartimos tiempo en familia, sin darnos cuenta.
Esa idea atraviesa La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otras cosas, libro del doctor en Ciencias Biológicas y neurodivulgador Diego Golombek, publicado por Siglo XXI.
Golombek ha insistido en el valor de la curiosidad infantil como motor del aprendizaje y del pensamiento crítico.
Durante el receso escolar, un laboratorio en casa puede convertirse en un espacio lúdico, seguro y profundamente humano. Con pocos materiales, surgen preguntas que conectan a niñas y niños con el mundo que habitan.
A continuación, compartimos cinco experimentos simples para jugar en familia, siempre con supervisión adulta y cuidados acordes a cada edad.
Un huevo que flota o se hunde.
Con dos vasos de agua, sal y dos huevos crudos, se puede explorar el concepto de densidad.
En agua de la canilla, el huevo se hunde. En agua saturada con sal, el huevo flota.
Este contraste permite entender que objetos iguales se comportan distinto según el medio. También abre conversaciones sobre el mar, las piscinas y el arte de aprender a flotar.
El experimento invita a probar con otros líquidos, como aceite, jarabe o alcohol, y a formular nuevas preguntas desde casa.
Es la hora de la física y la química
Una lámpara de lava casera
Con una botella transparente, agua, aceite vegetal, colorante alimentario y tabletas efervescentes, aparece un efecto hipnótico.
El aceite y el agua no se mezclan por sus densidades y polaridades. La tableta libera gas y arrastra gotas de agua hacia la superficie.
Niñas, niños y adultos observan inmiscibilidad, densidad relativa y reacciones químicas en un solo experimento.
Un arcoíris en un vaso
Un vaso con agua, un espejo pequeño, una linterna y una pared blanca bastan para crear un arcoíris.
La luz se refracta al atravesar el agua y se descompone en colores visibles. Así se introduce la refracción y la naturaleza de la luz.
El experimento conecta ciencia, sol, lluvia y longitudes de onda con experiencias cotidianas.
Un globo que no explota
Con globos, agua y una vela, siempre con supervisión adulta, se observa un fenómeno sorprendente.
Un globo con aire explota al acercarse a la llama. Un globo con agua resiste el calor.
El agua absorbe el calor y protege el látex mediante conducción térmica.
a su vez, la experiencia permite hablar del cuerpo humano, la sudoración y la regulación de la temperatura.
El volcán que asombra
Bicarbonato de sodio y vinagre generan una reacción efervescente que libera dióxido de carbono.
Además, las burbujas fascinan y despiertan hipótesis. ¿Qué pasa si cambio las proporciones? ¿Por qué aparecen las burbujas?
Asimismo, el juego introduce reacciones químicas y pensamiento experimental, siempre con medidas de seguridad.
Aprender juntos, preguntar siempre.
Estos cinco experimentos colocan a niñas y niños como protagonistas del aprendizaje. La observación, el error y la pregunta construyen conocimiento compartido.
Además, en tiempos acelerados, la ciencia ofrece una pausa para mirar, tocar y pensar el mundo desde casa.
El frío no da tregua en la CDMX: alertan por heladas y llaman a proteger a las familias
Ciudad de México.- El frío ya está aquí y se sentirá con fuerza. Desde la madrugada de este lunes, el frente frío número 27 provocó temperaturas cercanas a cero grados en la CDMX, con alerta naranja en algunas alcaldías y un llamado directo de las autoridades a abrigar y cuidar a las familias, especialmente a niñas y niños que regresan a clases.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja por temperaturas bajas en zonas altas de Tlalpan, Milpa Alta y La Magdalena Contreras, donde se esperan mínimas de 1 a 3 grados Celsius, principalmente durante la madrugada y el amanecer.
“Se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y posibles heladas en zonas altas de la Ciudad de México”, informó la SGIRPC a través de sus redes sociales.
Frío, heladas y riesgo para la salud
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, explicó que la masa de aire polar asociada al frente frío 27 se extiende sobre el centro del país y mantiene un ambiente frío durante gran parte del día.
“Se prevén heladas matutinas y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de la Ciudad de México”, señaló el SMN.
Estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, sobre todo en menores de edad, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, de acuerdo con los avisos preventivos difundidos por autoridades federales y locales.
Medidas clave para familias y estudiantes
Desde el enfoque de protección familiar, las autoridades capitalinas insistieron en acciones simples y cotidianas para enfrentar el frío durante el regreso a clases.
“Usar al menos tres capas de ropa, cubrir cabeza, manos y orejas, y evitar cambios bruscos de temperatura”, recomendó la SGIRPC.
Entre las medidas dirigidas a hogares con niñas y niños destacan:
- Abrigarlos antes de salir de casa, incluso si el trayecto es corto.
- Evitar que salgan con ropa húmeda o calzado delgado.
- Enviar líquidos calientes y alimentos ricos en vitaminas A y C.
- Vigilar síntomas como tos persistente, fiebre o dolor corporal.
La dependencia también pidió no usar anafres o braseros dentro de espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
Qué viene en los próximos días
El frente frío 27 no será un evento aislado. El SMN advirtió que continuarán las bajas temperaturas en el centro del país y que, en otras regiones, el invierno se intensificará.
“Se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte del país, así como ambiente muy frío a gélido”, señaló el organismo.
En la Ciudad de México y el Estado de México el frío seguirá concentrándose en madrugadas y primeras horas del día, con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas.
Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales, tomar precauciones con tiempo y priorizar el cuidado de la familia, especialmente de la infancia, ante un invierno que aún no da tregua.
Adrián: Del miedo a la inmovilidad al deseo de volver a vivir
De no poder caminar a volver a la libertad
Ciudad de México.— “Pensé que me moría”, dijo Adrián Flavio Robledo al recordar el momento en que su cuerpo dejó de responderle.
El diagnóstico llegó acompañado de miedo, incertidumbre y una pérdida acelerada de movilidad que transformó por completo su vida cotidiana.
Adrián enfrentó una polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica, una enfermedad neurológica que daña los nervios periféricos y afecta fuerza, sensibilidad y coordinación.
De acuerdo con MedlinePlus, este padecimiento provoca debilidad progresiva y dolor neuropático persistente, con impacto directo en la autonomía del paciente.
Cuando ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social, Adrián presentaba una afectación motriz moderada a severa en extremidades superiores e inferiores.
No podía caminar, mantenerse de pie ni realizar actividades básicas como vestirse o bañarse sin ayuda constante.
El dolor neuropático intenso limitaba cualquier intento de movimiento y agravaba el desgaste emocional del proceso.
Te recomendamos leer también: Karla y sus gemelos: la atención médica que salvó tres vidas
Su rutina diaria quedó reducida a la espera de alivio y a la adaptación forzada a una nueva realidad física.
La atención especializada comenzó en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Centro del IMSS.
Ahí, el objetivo principal consistió en recuperar funcionalidad, controlar el dolor y devolverle independencia progresiva.
Aunque la enfermedad no tiene cura definitiva, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares señala que la rehabilitación mejora la calidad de vida.
Ese enfoque marcó el inicio de un tratamiento centrado en la persona y no solo en el diagnóstico.
Rehabilitación integral y acompañamiento humano
El tratamiento de Adrián incluyó manejo farmacológico, electroestimulación y ejercicios diseñados para fortalecer músculos y recuperar coordinación.
Cada intervención respondió a su evolución clínica y a los límites físicos que la enfermedad imponía.
Las terapias ocupacionales se enfocaron en actividades esenciales como alimentarse, vestirse y realizar transferencias con seguridad.
Estos avances pequeños devolvieron confianza y redujeron la dependencia cotidiana.
El acompañamiento psicológico permitió a Adrián enfrentar el duelo por la pérdida de su movilidad.
Ese espacio emocional lo ayudó a reencontrarse con el deseo de vivir y a sostener la disciplina del tratamiento.
Durante casi cuatro años, Adrián tuvo tres hospitalizaciones y múltiples sesiones ambulatorias.
La constancia y el seguimiento continuo fortalecieron su equilibrio, fuerza muscular y resistencia física.
El trabajo coordinado entre terapia física, ocupacional, enfermería y especialidades clínicas sostuvo cada avance funcional.
El IMSS informó que esta unidad cuenta con el único servicio nacional de hospitalización especializada en rehabilitación.
Esta modalidad permite atender pacientes neurológicos en fases subagudas y crónicas con supervisión permanente.
La hospitalización facilitó ajustes terapéuticos oportunos y atención integral.
Con el tiempo, Adrián volvió a caminar y retomó actividades laborales.
Actualmente mantiene citas externas y continúa trabajando, lo que representa un paso importante hacia su estabilidad personal.
El apoyo familiar acompañó cada etapa del proceso.
Sus hijos, su madre y sus amigos sostuvieron emocionalmente los momentos más complejos del camino.
