WhatsApp desarrolla mejores controles parentales

Ciudad de México.— WhatsApp trabaja en el desarrollo de cuentas secundarias con funciones de control parental pensadas para acompañar a familias con menores que ya usan la aplicación.

La iniciativa surge en un contexto donde la mensajería instantánea forma parte de la vida diaria desde edades tempranas.

Aunque WhatsApp establece una edad mínima de 13 años en la Unión Europea, el uso por parte de menores es una realidad frecuente.

En otros países, la plataforma exige cumplir la edad legal local o contar con autorización de padres o tutores.

Ante este escenario, Meta busca ofrecer herramientas que permitan mayor supervisión sin intervenir directamente en la comunicación privada.

El objetivo consiste en reducir riesgos digitales sin romper la confianza entre padres e hijos.

Las cuentas secundarias se vincularán a un perfil principal administrado por padres o tutores legales.

Desde esa cuenta principal, los adultos podrán gestionar ciertas configuraciones del perfil del menor.

WhatsApp planea permitir límites en mensajes y llamadas únicamente a contactos almacenados en el dispositivo.

¿Cómo van a funcionar estas cuentas de WhatsApp?

Esta función busca evitar interacciones con usuarios desconocidos o no autorizados.

Los padres también podrán acceder a configuraciones de privacidad del perfil secundario y recibirán actualizaciones generales sobre la actividad del menor en la plataforma.

Estas notificaciones no incluirán contenido de mensajes ni acceso a llamadas.

Meta ha reiterado que la lectura de conversaciones no forma parte del diseño, pues la supervisión se limita a controles de interacción y metadatos básicos.

La información sobre estas funciones se conoció a través de WaBetaInfo. El medio especializado analizó la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.1.30.

En ese entorno de pruebas, se detectó la creación de cuentas secundarias con funciones limitadas y se enlazarán mediante un vínculo dedicado con la cuenta principal.

El diseño permite gestionar permisos sin acceder de forma intrusiva a conversaciones personales.

El desarrollo coincide con las obligaciones impuestas por la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.

La DSA, vigente desde 2024, exige reforzar la protección infantil en plataformas digitales.

Al mismo tiempo, la normativa europea obliga a respetar derechos fundamentales como la privacidad. Las empresas deben equilibrar seguridad, libertad de expresión y protección de datos.

La Comisión Europea advirtió que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas severas. Estas multas pueden alcanzar hasta el 6% de la facturación global anual.

Meta ya implementó modelos similares en Instagram mediante cuentas para adolescentes. Estas cuentas incluyen restricciones automáticas de contacto y reportes de actividad.

Según datos de la propia compañía, más del 90% de los adolescentes mantiene activas esas protecciones.

JAHA