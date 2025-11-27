El origen desconocido del “Tuca” Ferretti: de dormir en la calle a convertirse en leyenda

Ciudad de México.- El éxito de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti no comenzó en un vestidor ni en una cancha profesional. Inició en la capital mexicana, con apenas unos pesos en el bolsillo y dos noches durmiendo en la calle.
El exentrenador multicampeón relató este episodio en ESPN, al recordar su llegada a México en 1977. Su testimonio abrió una ventana al pasado y reveló el origen de una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y la lucha constante.
Las dos noches en Reforma en situación de calle
Ferretti compartió que su primera parada no fue Guadalajara, como suele recordarse en su trayectoria, sino en la Ciudad de México, entonces conocido como Distrito Federal. Ahí enfrentó la realidad de no contar con recursos suficientes para regresar a Brasil.
“Llego a la Ciudad de México, no fui a Guadalajara, me quedé para ver si alguien me prestaba dinero para regresarme a Brasil y ahí dormí dos noches en una banca en Reforma frente a la embajada brasileña para no gastar el poco dinero que tenía”, relató el Tuca en la cadena deportiva.
Ese inicio, desconocido para muchos, refleja el esfuerzo que marcó el resto de su vida profesional. Su testimonio fue contundente: nada le resultó sencillo en los primeros meses en México.
Lee: Padres que madrugan y unión de equipo: la historia del debut de Germán Padilla en Xolos
De jugador improvisado a sobreviviente en Guadalajara
Tras su paso por la capital, Ferretti viajó a Guadalajara con la esperanza de encontrar oportunidades. La realidad fue dura: no tenía un contrato profesional ni un ingreso fijo. Su única opción fue jugar en ligas amateurs para ganar algo de dinero.
“Ya en Guadalajara pasé como cuatro o cinco meses jugando en ‘la liga de los animales’, jugaba en el equipo “Cebra” de Mario Tinajero, dueño de una paletería, y también jugaba para la liga de la central de abastos”, recordó.
Aquella etapa, conocida como su época de “talachero”, fue determinante. Él mismo reconoció que esos juegos eran su forma de subsistir:
“Sí, talacheaba y cobraba mi lanita”, señaló el entrenador durante la transmisión televisiva.
El salto que cambió su vida: Atlas abre la puerta
Los meses de incertidumbre dieron un giro cuando el Atlas lo integró a sus filas profesionales. Con esa oportunidad, Ferretti inició una carrera que más tarde lo convertiría en una figura clave de Pumas como jugador y, posteriormente, como entrenador.
Una trayectoria marcada por trabajo, disciplina y resultados
A partir de su debut profesional, Ferretti comenzó a construir una de las carreras más sólidas del futbol mexicano. Como técnico, consolidó una reputación basada en la exigencia, la constancia y la formación de planteles competitivos.
Sus títulos como entrenador en Pumas y Tigres reforzaron su figura como uno de los técnicos más respetados en la Liga MX.
La revelación hecha en ESPN agrega una nueva dimensión a su historia. Muestra a un hombre que no solo supo ganar campeonatos, sino que también enfrentó realidades difíciles que pocas veces salen a la luz.
Una vida que inspira desde la adversidad
La etapa en situación de calle y su paso por ligas amateurs no aparecen en los resúmenes frecuentes de su trayectoria. Sin embargo, son el fundamento de una vida dedicada al esfuerzo y al compromiso diario. Su testimonio difundido por ESPN ofrece una mirada directa a los años que moldearon su carácter y explican su rigidez, su disciplina y su liderazgo dentro del futbol mexicano.
Ferretti es reconocido como un referente del deporte nacional. Pero su camino comenzó con noches frías en una banca de Reforma, con semanas completas buscando quién le prestara dinero, y con meses en canchas improvisadas donde cada partido significaba algo más que competir. Era, literalmente, su forma de mantenerse de pie.
Su propia voz narrando esta historia permite entender que, detrás del entrenador multicampeón, hubo un joven extranjero que llegó al país con dudas, miedo y la esperanza de una oportunidad.
Esta parte de su vida, poco conocida hasta ahora, añade un nuevo capítulo a la trayectoria del Tuca Ferretti: el capítulo donde la dignidad, el trabajo y la perseverancia fueron su único patrimonio.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
Padres que madrugan y unión de equipo: la historia del debut de Germán Padilla en Xolos
Tijuana.— El sueño de Germán Padilla comenzó antes del amanecer. A las 5:00 de la mañana toma dos camiones para llegar a tiempo al entrenamiento. Ese esfuerzo diario y las largas jornadas en fuerzas básicas lo llevaron al debut con Xolos de Tijuana en el Play-in ante FC Juárez.
Cada día, Padilla sale de su casa sin automóvil y sin reflectores. Con disciplina y constancia, llegó a ser tomado en cuenta por el primer equipo. Sus padres presenciaron el momento desde la tribuna, entre lágrimas de felicidad.
Un camino forjado en la constancia
Su proceso inició en la Sub-14 y fue superando categorías con trabajo y conducta. El técnico Sebastián Abreu detalló la rutina que llevó al juvenil hasta la Primera División.
“Sí, aparte es la historia de vida de Germancito, él sale a las 5 de la mañana de su casa para poder llegar al entrenamiento. Se toma dos colectivos, con todos los esfuerzos que hacen los papás”, dijo Sebastián Abreu en conferencia de prensa.
El entrenador añadió que la actitud en los entrenamientos lo distinguió.
“Cuando lo vimos entrenar, tiene esa hambre que me gusta ver en los chavos que suben. Lo vi y dije: ese es el perfil que quiero”, agregó Abreu.
El gesto que cambió la historia
El pase al primer equipo no fue solamente una decisión táctica. Adentro del vestidor había un reconocimiento al sacrificio que Germán mostró desde niño.
Según relató el estratega uruguayo, fue Iván Tona quien pidió salir de cambio para que Padilla pudiera entrar.
“El que se me acerca y me dice: ‘haz debutar al chavo por mí’, es (Iván) Tona”, relató el “loco” Abreu.
El pedido de Tona fue un gesto de compañerismo que marcó el final del partido. El cambio se ejecutó faltando seis minutos, con Xolos ganando 3-1, y detonó la ovación del público en el Estadio Caliente.
Una familia que madrugó el sueño
El debut también dejó estampas de emoción en las gradas. Los padres de Germán acompañaron desde los primeros pasos y vivieron el cumplimiento del sueño.
“Sus papás vinieron, lloraron, se emocionaron de verlo. Vieron a ese chiquito que tanto la peleó, tanto se esforzó, lo vieron cumplir ese primer sueño”, compartió Abreu.
El apoyo familiar fue decisivo para garantizar que el estar madrugando y los viajes en camión no terminaran en abandono. El respaldo en casa también se reflejó en la conducta del jugador dentro y fuera de la cancha.
Un debut que refleja valores y trabajo
Padilla ingresó al minuto 84 durante el Play-in y cumplió el anhelo de vestir la camiseta de Xolos en la Primera División. Su aparición en el campo no fue solo un registro estadístico, fue el resultado de años de disciplina y de la suma de esfuerzos colectivos.
La escena reunió a varios protagonistas de su formación: entrenadores de fuerzas básicas, el cuerpo técnico del primer equipo, compañeros y la familia. El gesto de Iván Tona amplificó la historia, al transformar un hecho individual en una muestra de solidaridad grupal.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
“Un regalo de la vida”: Tigres Femenil y el título cargado de gratitud
Monterrey.- Tigres Femenil levantó su séptimo campeonato de Liga MX Femenil en una final intensa ante el América, pero lo que marcó la jornada no fue solo el resultado.
El equipo regio cerró el Apertura 2025 con muestras públicas de gratitud, unidad y fortaleza emocional que se volvieron el eje de su celebración.
El técnico Pedro Martínez Losa definió el título como “un regalo de la vida”, una frase que conectó con la narrativa del plantel y que marcó el tono del festejo.
La capitana Greta Espinoza, protagonista dentro y fuera de la cancha, reforzó ese mensaje con un discurso previo a la final que el club difundió en sus plataformas oficiales y que el equipo identificó como el primer impulso rumbo a la victoria.
Lee: Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Récord de asistencia y un ambiente que hizo historia
El Estadio Universitario registró uno de los momentos más importantes del futbol femenil mexicano al reunir a 40 mil 193 aficionados, cifra confirmada por la Liga MX Femenil en su sitio oficial el domingo por la noche.
El inmueble conocido como El Volcán firmó así la mejor entrada del año y uno de los registros más altos en la historia de la competencia.
La afición fue determinante para Pedro Martínez Losa, quien lo reconoció en conferencia posterior al encuentro.
“El público de Tigres quiere ganar, y es exigente. La afición se reconecta cuando hay gente que se sacrifica, que da todo por el club y que intenta ofrecerles el éxito”, destacó el estratega felino.
Los valores que sostuvieron al equipo durante el torneo
El técnico español llegó a Tigres en medio de una exigencia deportiva natural y tras un periodo complicado para el plantel. La final perdida el torneo pasado ante el América, sumada a las expectativas de una de las aficiones más numerosas del país, representaba un reto emocional y profesional.
Martínez Losa recalcó, también en conferencia, que el trabajo diario del equipo fue clave en la recuperación anímica.
“Fue un trabajo duro, ellas una vez más han dado una lección de lo que es sentir y de lo que llevan dentro como grupo”, resaltó.
Explicó que ese proceso incluyó fortalecer la comunicación interna, la disciplina, la responsabilidad y la confianza dentro del vestidor. Esos elementos, considerados valores centrales en la institución, fueron parte del discurso cotidiano del plantel durante el torneo.
El mensaje de Greta Espinoza que encendió al vestidor
Horas antes de la final, la capitana Greta Espinoza ofreció un mensaje al plantel que se volvió viral y que, según jugadoras y cuerpo técnico, definió el estado emocional con el que saltaron al campo.
“Gracias por este torneo, gracias por permitirme disputar esta final con ustedes, se la tienen que regalar a ustedes, se la merecen, lo han trabajado”, así motivo Greta a sus compañeras de equipo, de acuerdo con un video que circula en las redes sociales.
La capitana también habló sobre la forma en que el equipo había aprendido a enfrentar la presión:
“La presión no se evita, se entrena. Si este equipo está hecho para algo, es para estos partidos”.
En otro momento del mensaje, llamó a sus compañeras a centrarse en el presente:
“Aquí y ahora, siempre la jugada importante es la que sigue”.
El contenido del discurso circuló ampliamente en redes sociales y medios deportivos, no solo por el contexto de la final, sino por el enfoque en la preparación mental, la autoconfianza y la responsabilidad compartida.
Una final cerrada que consolidó una temporada de resiliencia
El gol de Diana Ordóñez al minuto 20 definió la final, pero en el club destacaron que la estructura emocional del equipo fue igual de determinante.
Greta Espinoza recordó al plantel la importancia de disfrutar la profesión, algo que marcó la identidad del grupo.
“Disfruten, cuando están en su mejor versión es disfrutando con el balón”, aseguró.
El título representa el séptimo campeonato para Tigres Femenil en ocho años, y la tercera final ganada al América. El equipo viajará en la primera semana de diciembre para disputar el World Sevens Football, como confirmó la Liga MX Femenil.
El valor humano como sello del campeonato
La narrativa de Tigres Femenil en este torneo se apoyó en principios que el club ha buscado proyectar dentro y fuera de la cancha: gratitud, disciplina, colaboración y reconocimiento mutuo.
Desde el técnico hasta la plantilla, la temporada concluyó con mensajes centrados en el esfuerzo compartido.
La frase de Martínez Losa, “un regalo de la vida”, se convirtió en el punto de unión de jugadoras, afición y cuerpo técnico, marcando el cierre de un ciclo deportivo que reforzó el valor humano del conjunto regiomontano.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
“No repitan mis errores”; La Chivita Vallejo encontró en la talacha el renacimiento más profundo
Ciudad de México.— La historia de César Adrián Vallejo inicia en las calles de León, Guanajuato, donde un niño soñaba portar un uniforme profesional y encontró en la talacha un refugio para sanar, reconstruirse y volver a creer en sí mismo.
La gente lo recibe con cariño en cada cancha de futbol. Lo buscan para una foto, lo llaman por su apodo “La Chivita” y le recuerdan que su historia mueve a quienes siguen cargando sueños rotos.
Un niño que buscó el futbol para cambiar su vida
César Abraham Vallejo Mendoza creció entre canchas polvosas, amigos de barrio y una vida familiar marcada por esfuerzos cotidianos. El balón se convirtió en su mejor amigo. El futbol era su manera de imaginar otro destino.
A los 16 años vivió su primer salto grande. La Tercera División se quedó corta para su talento y llegó a Cancún con Atlante para entrenar con Primera División del Futbol mexicano. La emoción era enorme. El miedo también. La distancia y la falta de recursos golpearon fuerte. No pidió lujos, pidió apoyo para comer, entrenar y sobrevivir lejos de casa. La nostalgia lo venció. Lloró por regresar y perdió la oportunidad que tantos esperan.
Ese primer tropiezo dejó una marca profunda.
Las malas decisiones que duelen más que las derrotas
En Unión de Curtidores vivió una etapa decisiva. El equipo peleaba el ascenso a Primera A y él tenía un lugar en la final. Su talento lo impulsaba, su entorno lo frenaba. El barrio, los amigos, las noches largas, la impulsividad. En lugar de presentarse en el Estadio tomó un camino distinto: eligió la playa.
Esa decisión lo persigue hasta hoy.
Más tarde llegó el llamado de Gustavo Matosas desde Primera División. Lo quiso en ek Club León sin verlo en persona porque las referencias en video lo daban como un delantero explosivo. Lo esperaban uniforme nuevo, la posibilidad de Copa MX y el salto que cualquier futbolista desea. Sin embargo, al ver la sesión física de su primer entrenamiento no se adaptó. Salió del campo y tomó un camión de regreso.
El tercer intento que terminó por derrumbarlo
Volvió a León mediante visorías y lo aceptaron de inmediato. En pocos días se ganó un puesto titular y desplazó a un seleccionado estadounidense. Parecía el inicio de una historia luminosa. Sin embargo, el salario de tres mil pesos mensuales lo puso contra la realidad. Jugadores sin actividad cobraban varios miles más. Él alimentaba a su familia y buscaba estabilidad.
Aparece “La talacha” y lo llamó con fuerza. En un partido podía recibir más de lo que el club le ofrecía en un mes. Cuando supieron que jugaba en clubes amateurs, lo separaron. Tenía 20 años y veía cómo se cerraban tres puertas que él mismo había dejado caer. No tuvo representante, no tuvo quien lo guiara. Solo contó con su talento y sus errores.
Qué es la talacha y por qué cambió su vida
La talacha en México representa el futbol amateur donde equipos llaneros contratan jugadores para fortalecer sus filas. Es trabajo sin contrato, sin seguro y sin garantías. Un jugador puede recibir desde 150 pesos por partido hasta más de 3 mil según su nivel. La cancha puede ser de tierra, pasto sintético o pasto natural. Lo único seguro es el esfuerzo.
En ese mundo encontró un nuevo hogar. A diferencia de los clubes, la afición le abrió los brazos. Lo llaman “La Chivita”. Lo reciben con aplausos. Lo buscan para una foto. Lo quieren porque juega sin filtros. Se convirtió en referente del futbol llanero y en inspiración para quienes viven entre el sueño profesional y la necesidad económica.
La verdadera victoria: cambiar y aprender
El César de hoy no se parece al de los 16 ni al de los 20 años. Entrena, se cuida, respeta su cuerpo y su mente. Cada vez que cuenta su historia lo hace con honestidad, como quien mira una vida que pudo ser distinta, aunque ahora entiende que cada caída tuvo un sentido.
Él mismo lo dice con claridad:
“Tuve tres oportunidades y las perdí por decisiones equivocadas. No fue por talento. Fue por no cuidarme, por no ponerme las pilas. Tanta gente pide una chance y yo desperdicié tres. Por eso les digo a los jóvenes: no repitan mis errores. El desmadre no te lleva a nada bueno. Si yo hubiera usado la cabeza, hoy estaría en otro lugar”.
Su mensaje no regaña. Acompaña. Nace de la experiencia. “La Chivita” sabe que muchos jóvenes viven con prisa, rodeados de tentaciones, cargados de ilusiones. Él quiere que entiendan que el talento no basta y que la disciplina sostiene.
No existe un camino perfecto, solo un camino propio
La historia de César “La Chiva” Vallejo no terminó en los estadios profesionales, aunque tampoco quedó atrapada en los “errores”. Encontró una ruta distinta, más dura y más humana. Entendió que la vida no siempre concede segundas oportunidades, pero a veces concede una tercera o una cuarta para quien decide levantarse.
Hoy emociona a las canchas llaneras de México y Estados Unidos. Su nombre circula en redes sociales, invitaciones a torneos y narraciones improvisadas desde la tribuna. Su vida recuerda que un sueño no se cancela, sólo cambia de forma.
Y lo más importante, deja un mensaje para los jóvenes: “Pónganse pilas. No regalen lo que el talento ya les dio”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Deportes
“Hay gente que no tiene nada”: el discurso que sacudió a Haití antes de su pase al Mundial
Haití llegó al partido decisivo contra Nicaragua con un país fracturado, un estadio tomado por la violencia y más de medio siglo sin un Mundial, pero antes de pisar la cancha, el capitán Duckens Nazon lanzó una frase que cambió el curso de la historia:
“Hay gente que solo tiene mil gourdes. Hoy podemos hacerles llorar de alegría”.
De acuerdo con el video grabado en los vestidores del estadio y difundido a través de las redes sociales por la Federación Haitiana de Futbol, Nazon habló de un pueblo que, aun sin nada en los bolsillos, mantuvo la esperanza puesta en la selección.
“No tienen nada, chicos. No tienen nada en los bolsillos, cuentan con nuestros pies”, dijo el delantero.
Un mensaje que tocó la realidad del país
Desde que el Stade Sylvio Cator cayó bajo el control de hombres armados, Haití perdió su cancha, pero no su afición.
El partido ante Nicaragua se disputó en Curazao, en un ambiente neutral que no apagó la carga emocional que traían los jugadores.
En la previa, Nazon remató su mensaje con una petición directa:
“No los defraudemos. Somos haitianos, estamos orgullosos, hermanos”.
El triunfo que rompió 52 años de espera
Haití ganó y aseguró el primer lugar del Grupo C con 11 puntos y se convirtió en una de las historias más significativas de la eliminatoria y la FHF calificó el encuentro como “una batalla decisiva”.
Celebraciones en medio de la tensión
A pesar de la violencia que mantiene en tensión la capital, cientos de haitianos salieron a las calles a celebrar el pase mundialista, de acuerdo con reportes de medios locales. Hubo gritos y festejos, pues la clasificación significó un respiro en medio de la crisis.
El eco de una frase
La arenga de Nazon no solo movió al equipo. También recorrió el país como un recordatorio de que, aun en la adversidad, el futbol puede unir a quienes esperan una alegría mínima, pero necesaria.
“Podemos hacerles llorar de alegría”, dijo el capitán antes del juego y Haití, después de 52 años, volvió a llorar, pero esta vez, de felicidad.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
El origen desconocido del “Tuca” Ferretti: de dormir en la calle a convertirse en leyenda
Cuando la cobranza se vuelve hostigamiento e invade la vida familiar
Cómo hablar con tus hijos adolescentes sobre el alcohol sin regañar, ni juzgar
Suicidio asistido no avanza en Europa del Este
“Nuestra lengua materna sigue aquí”: Antonina Rivera reivindica la dignidad Nguíva
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
“SEP impone capacitación obligatoria sobre infancias trans y no binarias en escuelas”; alertan padres de familia
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Edomexhace 3 días
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
-
Dignidad Humanahace 3 días
“My G”: el amor que impulsa la causa de Aitch por el síndrome de Down
-
Celebridadeshace 3 días
La ex Miss Universo Ximena Navarrete comparte el bautizo de su tercer hijo
-
Techhace 3 días
¿Los derechos de los fallecidos están en riesgo por la IA?