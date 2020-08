El “Piojo” Herrera repetirá alineación contra Necaxa

Ciudad de México,— El “Piojo” Miguel Herrera decidió repetir equipo pese a que Aguilera y Cáseres ya están disponibles. Ochoa, Sánchez, Cáceres, Valdez, Reyes, Nuñez, González, Córdova, López, Martínez y Viñas, sera el once de las águilas.

El “Piojo” Herrera se encuentra satisfecho con el rendimiento de Cáceres en la central, por lo que Aguilera fue relegado a la banca.

Con poco trabajo en cancha esta semana debido a una sobrecarga muscular, Miguel Herrera confirma que Giovani Dos Santos no hará el viaje a Aguascalientes.

“Gio no está, ya entrenó aunque no con el grupo pero en la parte física ahí va. No ha hecho nada de cancha y hasta la siguiente semana va a incorporarse con el equipo”.