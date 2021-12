El suplicio que vivió Aremi Fuentes antes de ser medallista olímpica

Ciudad de México.- Aremi Fuentes promete llegar en un mejor nivel deportivo durante los Juegos Olímpicos que se disputarán en París en 2024.

El ciclo mundialista para Tokio fue un suplicio. Lesiones que sufrió previo a la crisis de la pandemia por la Covid-19 le impidió trabajar al 100 por ciento.

“Me la pasé todo el tiempo en recuperación”, recordó la halterista mexicana quien conquistó la medalla de bronce en la justa olímpica que se realizó a mediados del presente año.

Aremi indicó que antes de la crisis sanitaria por la Covid-19, se lesionó en un evento que se realizó en Cuba.

“Tres semanas antes de que empezara el caos, tuve dos desgarres en las dos piernas y toda la pandemia me la pasé en rehabilitación”.

.@AremiFuentes 🏋️‍♀️ se motiva con el PND 2021 y apunta al podio de los Olímpicos de París 🇫🇷.



Este miércoles 24 de noviembre, la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Deportes estará encabezada por el presidente de México, @lopezobrador_ .



👉🏽 https://t.co/dQJk07f82p pic.twitter.com/7Za2rnSIQw — CONADE (@CONADE) November 23, 2021

“Fue una lesión fuerte que frenó toda la preparación y el ritmo de trabajo y eso desencadenó lesiones nuevas y las viejas. Fue un año complicado, pero contenta porque esas cosas desagradables me fortalecieron”.

Pese a dichos problemas y no llegar en su mejor nivel a Tokio, Aremi Fuentes finalizó en la tercera posición de la justa olímpica.

“El haberme enfrentado a un evento de gran magnitud después de estar lesionada y no ir en mi mejor forma deportiva, me hizo más segura, más fuerte mentalmente y admiro eso de mí, esa valentía que me ha sacado adelante”.

“Pero me falta, quiero seguir fortaleciendo mis debilidades para ser una Aremi mejor”, agregó.

Aremi indicó que los Juegos Olímpicos de Tokio le dejaron una gran lección “me dejaron experiencia, nunca había estado en unos, ya sé que es estar en una justa deportiva, vivir esa experiencia y eso me servirá para un futuro y ser cada vez mejor”, sentenció.

