El Tri ya tiene rivales con miras al Mundial de Qatar

Ciudad de México.— “El Capitán” de los Diablos Rojos del México, Iván Terrazas, anunció que el martes 26 de abril será su último juego como pelotero profesional, ya que al terminar ese duelo se retirará.

“He tomado esta decisión que ha sido bastante difícil. Es una decisión que he analizado desde hace varios meses, pensando en qué es lo que sigue y con una sonrisa en mi cara me siento satisfecho de lo que a través de los años hemos logrado”, así lo confirmó Terrazas.

Iván arrancará la Temporada 2022 en el roster del equipo. Pero será hasta el primer juego de la ‘Pandilla Escarlata’ frente a los Mariachis de Guadalajara, donde entrará al diamante para jugar y al final, colgar los spikes.

El capitalino llegó a la ‘Pandilla Escarlata’ en la Temporada 2008. Año en el que comenzó una historia que actualmente suma 13 campañas con los Diablos, en las que le tocó levantar dos títulos de la Liga Mexicana de Beisbol.

“Es una emoción muy grande dar este paso porque he pasado 13 temporadas con los Diablos. Aquí he hecho muchos amigos, he ganado títulos, en fin, han sido cosas muy grandes las que viví con esta camisola”, continuó Terrazas.