El WBC honra a sobrevivientes de cáncer de mama

Querétaro.— El Consejo Mundial de Boxeo viajó a Querétaro para homenajear, aplaudir y celebrar a veintisiete mujeres valientes que han superado y sobrevivido al cáncer de mama.

Cada una de las sobrevivientes recibió un certificado especial de manos del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. “Han ganado la lucha por sus vidas”, las reconoció como campeonas el Presidente del organismo.

El Lic. Mauricio Sulaimán hizo entrega de medallas especiales a todas las integrantes del equipo de MUCAM y un mini belt de campeona mundial para Margarita Carrasco, como presidenta del MUCAM.

Margarita Carrasco, Presidenta de Mujeres Unidas Contra el Cáncer de mama, agradeció al WBC por entregarle Cinturón Verde y Oro. Carrasco ayudó a establecer el MUCCAM hace cinco años. Desde entonces, han desarrollado esfuerzos para ayudar a aquellas que están luchando en contra del cáncer.

Un Momento destacado del evento fue la lectura de Señora Verónica Marica, madre de dos hijos y actriz de teatro de marionetas, quien dio una muestra de su talento actuando el libro titulado: Mamá va a la guerra.

“Cuando terminé de leer el libro lloré, lloré y lloré, el libro trata de dos principitos y yo tengo dos niños, a mí se me ocurrió hacer títeres para presentar el libro, con personajes como el Rey, el General, el Príncipe Sergio, el Príncipe Javier, curar pero no va a ser fácil, esta va a ser una gran batalla en toda regla, me consultado a muchos expertos en batallas, me han dado una estrategia y si sigo todo bien, la victoria es casi asegurada, veréis, mi cuerpo va a ser el campo de batalla, recuerden que soy la reina, pero también soy su mamá”, relató Mariaca