Festejaron a Diego Reyes en su cumpleaños

Ciudad de México.— La Liga Mexicana de Softbol se jugará en el 2024 y contará con seis equipos. El primer circuito profesional de softbol femenil en México y Latinoamérica

La primera temporada de la Liga Mexicana de Softbol arrancará el 25 de enero, teniendo un calendario regular de 20 juegos por equipo, contando después con una etapa de playoffs y una Serie Final que será llamada “Serie de la Reina”.

Los equipos que participarán en la primera temporada de la Liga Mexicana de Softbol son: Bravos de León, El Águila de Veracruz, Diablos Rojos del México, Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco y Sultanes de Monterrey.

“Esto ya es una realidad —dijo Stefanía Aradillas, jugadora de softbol—, una Liga profesional de softbol en nuestro país. Me emociona mucho formar parte de esta primera generación de peloteras, que vamos a hacer historia. Lo que más me emociona es que las niñas que ahora están en ligas pequeñas, van a poder soñar con representar a una de estas organizaciones, no van a tener que esperar veinte años o más, como yo lo tuve que hacer, para que sea una realidad”.