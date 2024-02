Alexander Acha celebra sus “XV” con nueva gira

Ciudad de México.- Con profunda tristeza la cantante Daniela Romo asistió al funeral de la productora Tina Galindo, con quien compartió 44 años de amistad, para darle el último adiós.

La productora teatral falleció este lunes 29 de enero en su casa de esta ciudad, y ahí mismo se lleva a cabo el velorio, al que acudió esta tarde la actriz.

“Es un vacío grandísimo en mi vida y ahora sí… me siento muy huérfana, porque ya no tengo a mi mamá, ya no tengo a Tina, pero las llevó en mí”.

DANIELA ROMO