En el ring de la Arena México, más de 5 mil personas rinden homenaje a supervivientes de cáncer

Ciudad de México.— Star+ presenta el primer adelanto y póster de “Mike”, una mirada no autorizada y sin restricciones de la vida de Mike Tyson. Compuesta por 8 episodios, la nueva miniserie original estrenará en Latinoamérica el jueves 25 de agosto, exclusivamente en el servicio de streaming.

Del creador y guionista Steven Rogers, el equipo detrás de “Yo soy Tonya”, y la showrunner Karin Gist, productora ejecutiva de “Our Kind of People”. “Mike” explora la dinámica y controvertida historia de Mike Tyson.

La miniserie explora los tumultuosos altibajos de la carrera como boxeador de Tyson y de su vida personal: de ser un adorado atleta internacional a ser criticado y viceversa. Sin perder el foco en Mike Tyson, la serie también examina el racismo y clasismo en Estados Unidos, la fama y el poder de los medios, la misoginia, la división de la riqueza, la promesa del sueño americano y, en última instancia, el papel del público en la historia de Mike.

“Mike” está protagonizada por Trevante Rhodes y Russell Hornsby, y cuenta con la participación especial de artistas como Harvey Keitel, Laura Harrier y Li Eubanks.

El guionista de “Yo soy Tonya”, Steven Rogers, es el creador y productor ejecutivo de la serie. Karin Gist se desempeña como showrunner y productora ejecutiva bajo su sello The Gist of It, junto con Claire Brown. Además de protagonizar la serie, Trevante Rhodes también cumple el rol de productor ejecutivo. “Mike” es una producción de 20th Television.

