Este domingo el ciclotón del Día de Muertos

Tijuana.— Jackie Nava y Mariana Juárez, la “Princesa Azteca” y la “Barby”, estàn listas en lo fìsico, en lo boxístico y en lo mental, para enfrentarse la noche de este sábado en Tijuana en la mejor pelea femenil de la historia,

Es considerada como la mejor pelea del boxeo femenil mexicano en la historia.

Nava (38-4-4, 16 ko’s) y Juárez (55-10-4, 19 ko’s) se enfrentarán a 10 rounds, estando en juego el campeonato Diamante del CMB.



Una pelea femenil que se espera sumamente disputada y muy competitiva, que encabezará la velada boxistica.







En la ceremonia de peso de la pelea femenil, ambas estuvieron por abajo del tope de los Supergallo. Nava, pesando 54.600 kilogramos, y Juárez 54.900, Mostrando cuerpos marcados y bien definidos.



Mariana Juárez se presentará en Tijuana con la mentalidad y la confianza de que va a vencer a la “Princesa Azteca”.



“Desde luego que lo que ha significado Jackie Nava para el boxeo femenil en México es incuestionable, hemos hecho una carrera muy exitosa y muy similar, y ahora nos encontramos en el momento perfecto. Me siento muy fuerte y con mucha motivación para ganar esta pelea, quiero decirle a Jackie que tendremos una guerra y el título me lo llevaré a mi casa, pero que no se preocupe, que con todo gusto le daré una revancha”, estableció Mariana.